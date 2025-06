Bronzage, on se prépare !

PAS DE PRÉCIPITATION !

Tous les dermatologues le disent, le retour sous les rayons UV doit se faire en douceur : 30 minutes par jour suffisent à booster la production de mélanine. On oublie les expositions brutales pendant de longues heures car la peau vient de passer plusieurs mois sous d'épaisses couches de vêtements. Les médecins déconseillent par ailleurs le bronzage en cabine qui sature l'épiderme et fait atteindre plus rapidement le capital solaire. Sans les bons réflexes, la peau peut souffrir de coups de soleil, de déshydratation, de taches pigmentaires ou encore de vieillissement prématuré.

La première des préparations se fait donc dans l'assiette. La nature nous offre des antioxydants naturels alors on ne se prive pas de tomates, carottes et abricots riches en bêtacarotène. Tout ce qui est coloré et de saison rendra plus optimal votre bronzage. On peut en plus démarrer une cure de compléments alimentaires pour une durée de 2 mois. Idéalement, on se dirige vers des produits à base de probiotiques, vitamines et minéraux. Ceux-là vont permettre un bronzage plus uniforme, plus intense et plus durable.



ON HYDRATE ET ON PROTÈGE

Qui dit joli hâle, dit aussi bonne hydratation. Cela passe autant par l'intérieur que par l'extérieur. Les dermatologues recommandent de boire au moins 2 litres d'eau par jour en été. Un corps hydraté en profondeur résiste mieux aux attaques du soleil. En surface, on combine gommage et crème hydratante pour soulager notre épiderme et lui permettre de moins souffrir face aux rayons. Toutes les zones sont concernées : visage, corps, mains… Et on applique les soins généreusement.



Malgré des effets bénéfiques sur le moral notamment, le soleil peut aussi rimer avec cancers cutanés. La protection solaire est donc obligatoire pour tous. Chaque peau a son propre niveau de sensibilité, l'indice de protection sera donc différent selon son type. Si vous avez la peau blanche ou très claire, privilégiez des SPF50 + très haute protection. Si votre peau bronze ou si elle est mate, optez pour un indice 30 haute protection. Et on ne lésine pas sur les quantités et la fréquence d'application !