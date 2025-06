L’ateliers des jeunes "Zygorémois" en spectacle à la salle Brassens de Saint Rémy.

Trois sketchs, trois histoires différentes présentées par les différents niveaux de l’atelier des jeunes acteurs des "Zygorémois". 30 élèves pour des fous rires dans le public durant toute la soirée.

Un travail d’une année, orchestré par Blandine Roque qui dirige l’atelier adultes le mardi soir et l’atelier enfants le mercredi.

Les plus petits ont ouvert le bal si on peut dire avec une pièce intitulée ”la princesse qui disait toujours non” de Vannina Laugier. En quelques mots l’histoire : « La sorcière veut épouser le roi mais il ne veut pas ! Pour le forcer à accepter ce mariage, elle jette un sort à la princesse Ginette : celle-ci ne sait plus que dire « non » ! L'intervention d'une fée et d'un médecin n'arrangeront guère les affaires du pauvre souverain… » Un conte indémodable et drôle qui a demandé de nombreuses répétitions.

Une deuxième pièce jouée par les ados ”commissariat en folie ” d’Agnès Bouteilloux. L’histoire se déroule dans un drôle de commissariat où se croisent de drôles de personnages parfois un peu loufoques. Des policiers débordés : qui osera dire, à l'issue de cette pièce, qu'il n'y a rien à faire dans un commissariat ? Même si les comportements des uns et des autres sont inappropriés, les "clients" ne sont pas en reste ! une pièce drôle où le public ne s’est pas ennuyé.

Pour finir, les jeunes de l’atelier de Blandine Roque ont joué ”Menefeche” de Johann Corbard. Le fond de la pièce est une sorte de répétition d’un texte tragique dont les personnages ou plutôt les acteurs à la fois maladroits, hypocrites, se critiquent jusqu’à se quereller et vont nuire au bon déroulement de ces répétitions. La fin arrive et le public ne saura finalement grand-chose sur le sujet à proprement dit de la répétition.

L’auditoire par ses rires et ses applaudissements n’a pas été déçu et certainement très surpris de la qualité et le naturel avec lesquels les jeunes ados ont joué lors de cette soirée qui a été particulièrement appréciée.

Crédit Photos : Sébastien Burdy/C.Cléaux

C.Cléaux