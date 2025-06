Aurélien Dutremble interpelle le Gouvernement sur «la fraude aux retraites versées en Algérie»

Communiqué :

Fraude aux retraites versées en Algérie : le député Aurélien Dutremble exige des mesures fortes pour protéger les finances publiques

Le député de Saône-et-Loire, Aurélien Dutremble a interpellé le Gouvernement le 10 juin 2025 sur la persistance d’une fraude massive aux retraites françaises versées à l’étranger, en particulier en Algérie où la Caisse nationale d’assurance vieillesse verse plus de 1,1 milliard d’euros de pensions par an.

Selon la Cour des comptes dans son rapport publié le 26 mai 2025, cette fraude représente entre 40 et 80 millions d’euros de pertes annuelles, notamment à cause de pensions versées à des bénéficiaires décédés dont le décès n’a pas été déclaré.

« Alors que nos retraités en Saône-et-Loire vivent avec des pensions modestes et que plus de 2 millions de personnes âgées en France vivent sous le seuil de pauvreté, il est inacceptable que l’argent public continue d’alimenter des fraudes à grande échelle sans contrôle sérieux en Algérie. Le Gouvernement ne peut plus fermer les yeux. Ce scandale est connu, il faut maintenant agir face à l'existence d'un phénomène massif et organisé. Je rappelle qu’en France : 69 % des retraités se privent de chauffage et de nourriture parce que leurs retraites n’augmentent pas ! Dans le contexte budgétaire tendu que nous connaissons, je réclame la suspension immédiate du versement de ces pensions douteuses, l’instauration de contrôles fiables de l’existence des bénéficiaires et le remboursement des sommes indûment perçues. C’est du bon sens et de la bonne gestion des cotisations des travailleurs. »