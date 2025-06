AVIS DE DECES - Madame Liliane ROSSI née TARRAGONI

GERGY - CHALON-SUR-SAÔNE



Liliane ROSSI

née TARRAGONI

a rejoint son époux Robert,

à l'âge de 91 ans.

Robert et Françoise ROSSI,

Serge ROSSI

et Françoise REMANDET,

ses enfants ;

Léa et pierre DE LORA,

Andréa ROSSI et Laura REBIMBA,

ses petits-enfants ;

Clémence, Paul et Giovanni,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage vendredi 13 juin 2025 à 10 heures en l'église Saint-Pierre.

Les condoléances seront reçues sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine.