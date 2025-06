Le Rotary Chalon Saint-Vincent décerne son second prix Servir à Baptiste Lafitte

Cette année, le rotary-club Chalon Saint-Vincent a décidé de décerner deux prix Servir. Aux dires de son président Éric Sauty, il était en effet difficile de départager les deux candidats, au vu de la qualité de leurs dossiers.

Le 15 mai dernier, le prix Servir a donc été remis à Martial Syvery, à l’origine du projet d’accueil d’un chien d’assistance judiciaire à l’Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger de Saône-et-Loire. Et ce jeudi 5 juin, c’était au tour de Baptiste Lafitte de recevoir cette récompense, qui honore une personne pour un acte de bravoure, d’abnégation, de civisme ou de dévouement exceptionnel. Récompense sous la forme d’un trophée et d’un chèque d’un montant de 250 €.

Il abandonne la forge pour le bois

Originaire de la région chalonnaise, Baptiste Lafitte est âgé de 19 ans et travaille en alternance à la Tonnellerie de Mercurey. Le reste du temps, il continue à se former à la futaille en compagnie des Compagnons à Beaune. En stage en Andalousie durant trois semaines il n’avait pas pu répondre à la première invitation du président Sauty et de ses amis.

Baptiste Lafitte a été distingué pour son action au sein de l’Outil en Main du Grand Chalon. Comme l’a expliqué son parrain André Boucher, rotarien et membre de l’association, il a initié des plus jeunes que lui aux techniques de la forge, alors que lui-même découvraient ces techniques. Des techniques qu’il a donc abandonnées pour celles du bois, parce que de nos jours les débouchés se font rares.



Gabriel-Henri THEULOT