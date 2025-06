Un centre de contrôle technique 100 % moto ouvre à Sevrey

Situé au cœur du pôle moto de Chalon-sur-Saône, l’un des plus grands de France, Vérif’Autos Sevrey a été fondé par Thierry Pasquelin, motard passionné et professionnel du contrôle technique depuis plus de 30 ans.

Doté d’équipements spécifiques (table élévatrice, portique, sonomètre...), ce centre de 70 m² offre un service technique de proximité, pensé par un motard et pour les motards. Il s’adresse à une clientèle à 80 % professionnelle, tout en accueillant les particuliers.

« Ce projet est l’aboutissement de trois décennies d’engagement dans la sécurité des deux-roues », souligne Thierry Pasquelin, très actif dans la sensibilisation des clubs motards. Le centre est ouvert du mardi au samedi, sur rendez-vous.

Centre Vérif’Autos – Pôle Moto

46 allée des Érables – 71100 Sevrey

03 65 67 49 80 – 07 82 71 05 59

Ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous

www.verifautos.fr

