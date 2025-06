Kéwan ARTHIN, un jeune espoir de la gymnastique en route vers l’élite : appel au soutien

Ce jeune gymnaste de Châtenoy-le-Royal vient d’être sélectionné pour intégrer le Pôle France de Gymnastique de Lyon dès septembre 2025 – une reconnaissance réservée aux talents les plus prometteurs de leur génération.

Un palmarès impressionnant

Formé à l’Union Gymnique Chalonnaise (UGC), Kéwan a gravi les échelons avec une constance remarquable : champion départemental, régional, interrégional à de multiples reprises, il s’est illustré cette saison en se classant vice-champion de France dans la catégorie des 10 ans, puis 10e au Championnat de France Élite. Son palmarès est le fruit de longues heures d’entraînement – plus de 12 heures par semaine, parfois même pendant les vacances scolaires.

Une ambition claire

Derrière ses performances, il y a une ambition claire : intégrer l’Équipe de France et représenter son pays lors des grands championnats nationaux, européens et mondiaux. Un rêve, aussi élevé que légitime, qui implique un investissement considérable, tant humain que financier. Dès la rentrée 2025, Kéwan sera interne, vivra du dimanche soir au samedi midi à Lyon, avec 4 semaines de vacances par an.

Le coût annuel pour intégrer le Pôle France avoisine les 10 000 €, incluant frais de scolarité, hébergement, déplacements, matériel et tenues.

C’est dans ce contexte que ses proches lancent un appel aux mécènes, sponsors et partenaires : chaque soutien, qu’il soit financier ou matériel, serait un levier essentiel pour permettre à Kéwan de poursuivre son parcours dans les meilleures conditions.

En devenant partenaire de cette aventure, vous soutenez un jeune sportif déterminé, porteur de valeurs de travail et de persévérance. Et qui sait, peut-être un futur champion !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Suivez et soutenez Kéwan Arthin sur les réseaux sociaux :

Instagram : @kewan_arthin

Facebook : Kéwan Arthin

TikTok : @kewangym971

Contact pour mécénat ou sponsoring :

Mail : [email protected]

Pauline Bergeret (sa maman) : 07 66 31 72 07

Photos (ci-dessous) transmises par la famille pour publication.