Santé mentale : Chevigny se mobilise contre le burn-out

Le burn-out, ou syndrome de l’épuisement mental et professionnel touche entre 300 000 et 500 000 Français chaque année. En 2024, 30 % des actifs ont affirmé avoir déjà expérimenté un burn-out (modéré ou sévère) au cours de leur carrière ; chez les – 35 ans, ce chiffre monte à 43 % selon une étude pour le cabinet Adecco.

La municipalité se saisit de cette cause, « épidémie discrète » qui affecte un grand nombre de salariés et peut coûter jusqu’à 5 milliards d’euros par an pour la société avec des arrêts-maladie qui durent en moyenne 18 mois, et organise avec son CCAS et le Conseil local de santé mentale (CLSM) une conférence gratuite avec deux intervenantes :

La psychologue du travail Sophie Morin

La fondatrice de l’association Burn Out Dijon, Pascale Repellin.

Ces deux spécialistes présenteront les mécanismes de cette maladie et donneront au public les clés pour détecter chez eux ou chez un proche les premiers symptômes et surtout, s’en sortir.

Pour le Maire de Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume RUET, « 2025 est l’année de la santé mentale. Le burn-out est une maladie dont tout le monde parle, mais reste dure à détecter avant l’épuisement. Nos deux spécialistes vont nous aider à mieux détecter ce phénomène qui touche toutes les couches de la population. »

Conférence gratuite en salle Simone-Veil, à l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle à Chevigny-Saint-Sauveur.

Inscription obligatoire au 03 80 48 15 44. Il reste quelques places.