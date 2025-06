L’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux place Claude Bernard aux Charreaux pour la première aubade d’été.

C’est devenu une tradition, l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux débute ses aubades d’été par le quartier des Charreaux de Chalon sur Saône.

Il faut dire qu’entre l’Orchestre d’Harmonie et ce quartier il y a une longue histoire commune, non seulement par l’origine de la création par quelques musiciens de la Lyre des Charreaux, aujourd’hui fusionnée avec St Rémy, mais aussi par tous ceux qui ont forgé la qualité et la reconnaissance de la musique par tous les habitants de ce quartier.

Cette animation dans le cadre du "Festival Ballades à Chalon" a rassemblé un public nombreux en ce début de soirée place Claude Bernard.

Les musiciens, placés sous la baguette de Denis Desbrières directeur et aussi percussionniste de l’orchestre, ont vraiment enthousiasmé l’auditoire avec quelques morceaux de leur répertoire. Le public a pu apprécier les solistes de l’orchestre à la trompette, au trombone, au saxophone.

L’auditoire a longuement applaudi les musiciens, le crépuscule gagnant sous les arbres et comme toute bonne chose a une fin, les musiciens ont rangé leurs instruments.

Ils ont ensuite échangé, discuté avec le public autour du verre de l’amitié.

Les chaises ont été mises à disposition par la ville de Chalon et ont été rechargées par les musiciens sur les chariots prévus à cet effet.

La prochaine aubade est programmée place de la mairie à St Rémy jeudi 12 juin à 20h00.

Crédit Photos : Laurent Bonnin/C.Cléaux

C.Cléaux