L’Union Sportive Rully Fontaines réunie en assemblée générale ce samedi 7 juin.

Un bel exemple de mutualisation avec ce rapprochement des équipes de foot des communes de Fontaines et de Rully depuis le 15 juin 2022.

Ce samedi 7 juin s'est tenue l'Assemblée Générale de l'USRF à l’Epl Fontaines Sud Bourgogne.

En présence de Dominique Melin du Grand Chalon, de Jean-Christophe Descieux conseiller départemental, de Philippe Gelin et Bénédicte Bourgeon adjoints à la mairie de Fontaines, de David Lefebvre adjoint aux sports à la mairie de Rully, d’une soixantaine de joueurs et personnes sympathisantes du club, le président a ouvert la séance de l’assemblée générale.

À l’ordre du jour : le bilan sportif, bilan important pour l’ensemble des adhérents de l’association. De nombreux points sur la saison écoulée avec, comme le rappelait le président Sébastien Desmichel, « des séniors de 18 à 40 ans et des résultats en dents de scie mais dans l’ensemble du positif dans l’état d’esprit de tous pour cette saison… belle cohésion des jeunes, le club a fait beaucoup d’arbitrages ».

Le président a fait une rétrospective des activités de l’école du foot, des tâches des dirigeants. Il a fait le point sur les animations organisées par le club sur l’année 2024 et rappelé les faits marquants de l’année écoulée.

L’aspect financier de la saison 2024/2025 et le bilan ont été présentés par la trésorière Perrine Parizot. L’USRF a une trésorerie saine comme l’a fait remarquer le commissaire aux comptes.

Les dépenses et recettes entérinées par les membres présents, il s’en est suivi la présentation des projets pour la saison à venir.

Le président a repris la parole pour faire un appel à candidats pour intégrer le comité directeur.

Deux volontaires se sont portés candidats en les personnes de : Anthony côté sportif et Emeline pour la partie plus administrative.

Le président a ensuite passé la parole aux élus qui ont reconnu que pour une AG il y avait beaucoup de monde, ce qui est très bien et montre l’intérêt porté par les membres à l’association….

Le mot de la fin du président sera : « Un grand merci à tous les bénévoles, à tous les licenciés, durant cette saison ainsi qu’aux représentants des mairies de Fontaines et Rully, du Grand Chalon et du Département, pour leur présence et leur soutien ».

C.Cléaux