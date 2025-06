Circulations ferroviaires perturbées entre Clamecy et Corbigny : la Présidente de Région dénonce la défaillance de l’Etat

La Région prend connaissance de sérieuses perturbations des circulations ferroviaires entre Clamecy et Corbigny, annoncées par SNCF Voyageurs. L’exploitant des trains Mobigo indique avoir reçu des instructions de SNCF Réseau, gestionnaire de l’infrastructure, concernant une trop grande fragilité des voies en période de chaleurs, et imposant de fait une restriction de circulation des trains.

« Il n’est pas acceptable que SNCF Réseau annonce des mesures perturbatrices avec si peu de délais, à quelques jours de l’été. Ces difficultés, qui vont pénaliser les usagers du Morvan, sont l’illustration parfaite de la défaillance de l’Etat concernant l’investissement dans l’entretien des lignes ferroviaires, dont il est le propriétaire », indique Marie-Guite Dufay.

« Dans ce contexte, je demande à SNCF Voyageurs de tout mettre en œuvre pour développer des solutions de substitution performantes par car à chaque fois que les trains ne pourront circuler, et de porter une attention particulière à ce que les voyageurs soient prévenus suffisamment tôt, afin de ne pas les laisser démunis, et ce d’autant plus dans une période touristique qui s’ouvre.

Il serait impensable que l’Etat se désengage de l’entretien de son réseau ferroviaire et fasse peser l’intégralité du poids financier sur les Régions, tout en réduisant toujours davantage leurs marges de manœuvres. »