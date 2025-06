Nouvelle manifestation en soutien à la Palestine ce samedi à Chalon

Communiqué commun des sections locales de Saône et Loire de la Ligue des Droits de l’Homme et de l’Association France Palestine Solidarité 71 :

Samedi 14 juin à 15 h (RDV Place de Beaune) à Chalon comme dans toute la France à l'appel de très nombreuses organisations syndicales, associatives, humanitaires, manifestons contre le génocide à Gaza et pour imposer des sanctions maintenant, à l'initiative des sections de Saône et Loire de la Ligue des Droits de l’homme et de l’Association France Palestine Solidarité 71.

Après 20 mois de guerre génocidaire, les gouvernements occidentaux refusent toujours d’imposer le cessez-le-feu aux criminels de guerre qui le commettent et l’assument avec le soutien des Etats-Unis. Face à l’inaction et la complicité gouvernementale, la responsabilité du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien est encore plus grande pour faire entendre une voix forte au-delà des frontières.

Les mots ne suffisent plus, le gouvernement français doit prendre des sanctions politiques, diplomatiques et économiques contre Israël maintenant !

Ces mobilisations unitaires convergentes dans tout le pays se feront l’écho d’initiatives importantes :

- Soutien total aux militants de la « flotille de la liberté » qui a pris la mer pour briser le siège de Gaza et qui ont été arraisonnés par la marine israélienne dans les eaux internationales et arrêtés et mis en prison.

- Soutien à la « Marche mondiale vers Gaza », qui part du Caire le 12 juin vers Rafah. 150 ONG de plus de 30 pays ont rejoint cette action

- Soutien à la marche à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, rejoint par de nombreux partenaires dont l’AFPS qui partira le 15 juin de Paris vers le Parlement européen à Bruxelles avec un rassemblement le 23 juin, jour du Conseil européen.

Nous manifesterons aussi pour que les voix de ceux et celles qui se battent pour les droits légitimes du peuple palestinien ne soient plus réprimées.

Faisons en sorte tous ensemble que samedi 14 juin à Chalon à 15h de nombreux drapeaux palestiniens flottent pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.