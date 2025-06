Elodie Augier, 36 ans, a déposé ses valises au 38 grande rue à Saint-Marcel le 12 mai dernier.

Cette maman de deux enfants qui a une formation de base dans l’esthétisme a enfin suivi les conseils de ses proches : s’installer à son compte et proposer ses services dans le magnétisme.

« J’ai toujours eu « le truc » comme on dit, cela me vient de ma grand-mère et de mes tantes, si bien que plus jeune je me suis fais remercier par mon employeur de l’époque. En effet, je travaillais en bijouterie et je ne pouvais pas approcher une montre sans que celle ci devienne hors service ! » a raconté, amusée, Élodie, à Info Chalon.

La magnétiseuse, en plus de son apprentissage familial, a suivi une formation auprès de Monsieur Rose, magnétiseur bien connu basé à Chatenoy le Royal.

En plus des soins esséniens variés :

*Coupeur de feu, (Brûlure, zona...)

*Maux de tête, dos, ventre...

*Purification du sang (Toutes infections)

*Gastro, sinusite, angine, bronchite...

*Tendinite, crampes, entorses

*Eczéma

*Aide à la procréation

Elodie propose des soins énergisants pour adultes mais aussi pour enfants ainsi qu’un soin Shiatsu Cranien pour enlever les maux de tête.

À noter que la magnétiseuse alleriotaise est à l’aise avec les bambins puisque qu’Elodie a son diplôme d’assistante maternelle et a exercé ce métier pendant plusieurs années.

Jours d’ouverture : du lundi au vendredi.

Bénéficiez de -10% jusqu’au 27 juin (offre spéciale démarrage).

