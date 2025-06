Nouvelle adresse estivale à Chalon : La Brasserie des Arts By Délia

Dès ce vendredi 13 juin à partir de 18h , venez vivre un avant-goût raffiné de l’été lors de la grande soirée d’ouverture de La Brasserie des Arts By Délia, la nouvelle brasserie chic et conviviale de Chalon-sur-Saône.

Nichée au cœur du quartier Saint-Cosme, la Brasserie des Arts vous accueille dans un cadre unique : Une vaste terrasse arborée de 100 couverts, ombragée et illuminée de guirlandes et un brasero design pour des grillades de viande et de poisson est prêt tout l’été à faire chauffer vos papilles!

Découvrez une ambiance musicale soignée pour des soirées douces, animées et accompagnées d’un service attentionné dans un esprit estival, chaleureux et raffiné. En cuisine, les Chefs Justin (ancien cuisinier du restaurant chez Jules) et Emelie revisitent avec créativité une cuisine traditionnelle maison, à base de produits frais, locaux et de saison !

À l’intérieur, la salle de la Rotonde peut accueillir jusqu’à 100 couverts dans une ambiance cosy, propice aux repas plus intimistes, ou aux apéritifs partagés autour d’une planche, orchestré par Mario Poddighe (à droite sur la photographie) et son équipe.

200 couverts disponibles, pour déjeuner : du lundi au samedi, pour dîner: jeudi vendredi et samedi avec un service assuré jusqu’à 22h (fermé le dimanche) 5 bis Avenue Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône. Réservations (ou sans) au 06 46 60 17 47.

‘Un immense merci à Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts ainsi qu’à toute son équipe pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité! Un remerciement tout particulier à Emmanuel, Directeur technique pour son temps, son professionnalisme et ses précieux conseils. Merci encore à tous pour cette belle collaboration !’