Ne manquez pas l’événement hip hop de l’année samedi 14 juin avec l’ EDA CHALON BATTLE #7 à la Maison des Sports !

Une soirée festive et sportive avec la présence de danseuses et danseurs du Venezuela, du Cameroun, de Mayotte, de Corée du Sud, de France…

Dans le cadre du Focus Cultures urbaines

Événement désormais attendu par les meilleures équipes du moment, l’EDA Chalon Battle revient cette année encore ! Speaker, dj et jury implacable seront là pour vous offrir une soirée survoltée où se défiera la fine fleur de la planète hip-hop. Ici, pas de chorégraphe, le danseur est maître. Des décibels, de la sueur et la voix de milliers de spectateurs pour les encourager. Ambiance festive et sportive assurée !

Samedi 14 juin. — 19h Maison des sports - Gymnase

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/eda-chalon-battle-7

