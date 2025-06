Le préfet place le département de la Côte-d'Or en situation de vigilance sécheresse

Les pluies hivernales, essentielles pour recharger les nappes et les sols, ont été chroniquement déficitaires depuis le début de cette année 2025. Le déficit de précipitation constaté durant six mois, novembre et décembre 2024, février, mars, avril et mai 2025, a conduit à la baisse notable des débits des cours d'eau. Malgré les pluies localisées de ces derniers jours, la situation de la ressource en eau devient préoccupante, justifiant ainsi de placer l’ensemble du département en vigilance.

Dans ce contexte, Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, a signé un arrêté préfectoral de constat de franchissement de seuils applicable à partir du 13 juin 2025.

Le franchissement du seuil de vigilance, premier seuil de gravité de la sécheresse, conduit à des actions de sensibilisation et de communication, sans porter de restriction.

Le préfet et les services de l’État restent vigilants sur cette situation de la sécheresse. Le manque d’eau est de plus en plus perceptible sur notre territoire, année après année. C’est pourquoi l’ensemble des usagers, qu’ils soient particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités, sont invités à faire preuve de sobriété dans leurs consommations et à adapter leurs pratiques à ce nouveau contexte.

Le préfet appelle l’ensemble des acteurs à sensibiliser et à communiquer le plus largement possible en faveur des économies d’eau.

L’arrêté préfectoral, la carte ainsi que des plaquettes d’information sont disponibles sur le site internet des services de l’État à l’adresse suivante.

Par ailleurs, la plateforme VigiEau permet d’informer les citoyens sur les restrictions sécheresse en cours. Les particuliers pourront ainsi se tenir informés des restrictions les concernant (arrosage des jardins, remplissage des piscines, etc) et les ménages pourront trouver des gestes simples du quotidien permettant de gagner en sobriété dans leurs usages de l’eau à la maison. Le site est accessible avec ce lien.