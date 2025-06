44 élèves de Saint-Rémy et Charrecey sensibilisés à la préservation de la ressource en eau dans le Grand Chalon

Ces 5 et 12 juin, 22 élèves de CM2 de l’école Ruisseau Mauguet à Saint-Rémy et 22 élèves de CM1-CM2 de l’école Pierre Ferrier à Charrecey ont exposé et restitué leurs travaux pédagogiques sur la thématique de l’eau, réalisés tout au long de l’année scolaire 2024-2025.

Le Grand Chalon a lancé et créé dès 2020, en partenariat avec SUEZ et le CPIE Pays de Bourgogne, un programme d’animations pour aborder de façon pédagogique le cycle naturel et domestique de l’eau, dans le cadre de son action en matière de préservation de la qualité et de la quantité d’eau ainsi que des espaces aquatiques présents sur son territoire.

À Charrecey le 12 juin, les élèves ont présenté les travaux de l’édition 2024-2025 aux partenaires du programme : Vincent BERGERET, Vice-Président du Grand Chalon en charge de l’eau, de l’assainissement et du grand cycle de l'eau, Joëlle SCHWOB conseillère communautaire déléguée à l’accompagnement des transitions, Émilie LE GOFF Directrice de l’agence Saône-et-Loire Jura de SUEZ, et les équipes du CPIE Pays de Bourgogne. Étaient bien sûr présents Mélanie DE BRITO Directrice de l’école Pierre Ferrier et enseignante, les parents d’élèves - mais aussi la classe des CE1/CE2 de Dennevy, qui fait partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal Les Colibris.

La volonté du Grand Chalon : préserver la ressource en eau et l’environnement

Porteur d’un PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial), engagé dans le programme « Territoire Engagé pour la Transition Ecologique » de l'ADEME, le Grand Chalon est mobilisé pour la préservation de l’environnement et assume sa position volontariste en faveur de la transition écologique.

Il met en œuvre de multiples projets inscrits dans ses schémas directeurs. Le Grand Chalon assure la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines ; une partie est assurée en régie par les services de l’agglomération, l’autre partie sur certaines communes est confiée à des entreprises privées dont SUEZ. Le Grand Chalon assure également la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).

Le programme pédagogique 2024-2025 des élèves des classes CM2 de Saint-Rémy et CM1-CM2 de Charrecey

Résultat de l’enseignement théorique et pratique sur la thématique de la préservation de la ressource en eau, il s’est décliné en 5 séances, animées par les 2 équipes du CPIE Pays de Bourgogne (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) et de SUEZ.

Le programme des interventions à l’école est construit à partir des témoignages et savoir-faire SUEZ, et axe les sujets abordés sur le quotidien des élèves :

Les deux 1ères séances en classe sont animées par le CPIE. Les élèves identifient et expérimentent les différents états de l’eau dans la nature et étudient le cycle naturel et domestique de l’eau.

C’est lors de la 3ème séance que les deux équipes (SUEZ et CPIE Pays de Bourgogne) interviennent conjointement : un premier groupe d’élèves revoit les acquis sous forme de jeux afin de préparer la restitution, quand un second groupe découvre les missions des équipes assainissement de SUEZ ; l’objectif est de préparer la visite d’une station d’épuration.

La 4ème séance sur le terrain, est la visite guidée de la station d’épuration de Chalon-sur-Saône. Conduite par les équipes SUEZ, elle est doublée d’une animation menée par le CPIE.

La 5ème et dernière séance permet de restituer et d’exposer le travail réalisé aux autres classes de l’école, aux parents d’élèves, aux élus et aux équipes SUEZ.



« Chaque année, la Direction Développement Durable du Grand Chalon propose un programme d’animation sur les sujets en lien avec la Transition Écologique. Cette année, près de 110 classes du territoire ont bénéficié d’interventions pédagogiques réalisées par nos animateurs du Grand Chalon et nos partenaires, comme le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Environ 2 400 élèves ont ainsi été sensibilisés aux enjeux liés à l’environnement. Les restitutions, organisées par leurs enseignants, sont des moments privilégiés d’échange et de partage autour du développement durable. » déclare Joëlle SCHWOB, conseillère communautaire déléguée à l’accompagnement aux transitions.

« Aborder tous les enjeux de la ressource en eau permet de responsabiliser les enfants et de développer leur esprit citoyen. Expositions, jeux et outils pédagogiques éveillent la curiosité des plus jeunes ; nous les sensibilisons à la préservation de l’eau et de l’environnement. En 2024-2025, le Grand Chalon a sensibilisé plus de 500 scolaires, soit 24 classes, à la préservation de la ressource en eau. Merci à l’enseignante et aux élèves de Charrecey pour leur accueil et la présentation de leur travail, et bienvenu aux 19 élèves de la classe de Dennevy ! », ajoute Vincent BERGERET, Vice-

Vice-Président du Grand Chalon en charge de l’eau, de l’assainissement et du grand cycle de l'eau.

« Nous sommes convaincus que les enfants sont les futurs acteurs de la préservation de la ressource en eau. C’est pour cela que nous menons des opérations de sensibilisation. Depuis septembre 2024, nos équipes SUEZ ont animé des visites de la station d’épuration de Chalon-sur-Saône auprès de 115 élèves scolarisés dans le Grand Chalon, soit 5 classes du CE1 au CM2 », souligne Émilie LE GOFF,

Directrice de l’agence Saône-et-Loire Jura de SUEZ.