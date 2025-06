L’OPAC Saône-et-Loire et Unis Cité s’unissent pour favoriser la convivialité entre voisins et la solidarité envers les personnes âgées aux Près Saint Jean à Chalon-sur-Saône

Les 16, 17 et 18 juin, de 16h à 18h, c’est le temps des rencontres entre voisins au quartier des Prés Saint Jean. L’OPAC Saône-et-Loire dans le cadre de son projet « Trait d’Union » et les jeunes volontaires en service civique d’Unis Cité dans le cadre de leur mission « Solidarité Séniors » proposent des rencontres conviviales au pied des immeubles. Des moments de jeux et de partage autour d’un buffet pour créer du lien entre voisins et valoriser l’implication de chacun au service des autres. Ces animations gratuites sont l’aboutissement de plusieurs rencontres en porte à porte menées par les jeunes volontaires d’Unis Cité. Elles se déroulent le 16 juin rue Winston Churchill, le 17 juin, rue Paul Eluard et le 18 juin, rue Aristide Briant. 200 foyers seront conviés à ces rencontres ; parmi eux 26 locataires séniors.

L’OPAC Saône-et-Loire et Unis Cité s’associent autour d’objectifs communs : favoriser le vivre ensemble, la solidarité et rompre l’isolement des séniors. Dans le cadre du dispositif nommé « OPACARE », le projet « Trait d’Union » de l’OPAC Saône-et-Loire, porté à Chalon-sur Saône par Jean-François LEHERPEUR, chargé de développement social local, consiste à favoriser la proximité et la solidarité en faveur du maintien à domicile, à combattre la solitude, à lutter contre la perte d’autonomie et à apporter du bien être aux personnes concernées. Unis Cité accompagne des volontaires en service civique dans des missions spécifiques en Saône-et-Loire en faveur des séniors et de leurs aidants notamment. La mission « Solidarité séniors » consiste à proposer des visites de convivialité régulières à domicile.

Les animations aux Prés Saint Jean ont été construites avec les volontaires en service civique à Unis Cité, accompagnés par l’équipe des coordinateurs projet Unis Cité sous la responsabilité de Noelle DUPUIS, responsable départementale et par Jean-François LEHERPEUR, agent de développement social local pour l’OPAC Saône-et-Loire. Les jeunes en service civique ont été associés à toutes les étapes préparatoires. Les 28 mai et 04 juin, ils ont rencontré à leur domicile les séniors isolés. A cette occasion, ils ont présenté en détail la mission « solidarité séniors » et le projet « Trait d’Union » pour lequel ils leur ont remis une invitation aux animations collectives des 16,17 et 18 juin.

Office Public de l’Habitat, l’OPAC Saône-et-Loire contribue à la cohésion sociale des territoires en déployant une offre d’habitat social accessible et adaptée pour tous, et des services associés permettant d’améliorer le confort de vie des habitants de Saône-et-Loire. Engagé depuis 2006 dans une démarche de développement et d’adaptation de son offre d’habitat au vieillissement de la population, l’OPAC S&L gère 4 résidences autonomie, 8 résidences séniors et 1 habitat inclusif, améliore l’accessibilité de ses logements et développe une offre de services en faveur du « bien vieillir » (télémédecine assistée, alimentation de qualité, lien social, sport et mobilité, numérique…). Cette offre de services se déploie au sein d’un dispositif nommé « OPACARE », reconnu au niveau national.