L’Institut Universitaire de France distingue trois enseignants-chercheurs de l’Université Bourgogne Europe

Leur nomination à l’IUF témoigne de l’excellence de la recherche et de l’expertise des chercheurs de l’Université Bourgogne Europe.

Au total, 30 enseignants-chercheurs de l’UBE sont membres de l’IUF.

À propos de Clémentine Hugol-Gential, IUF Junior - Chaire Médiation scientifique - Professeure des universités, UFR Langues et Communication Laboratoire CIMEOS

Dans un contexte de préoccupations croissantes autour de la santé publique et de l’urgence climatique, l’alimentation se trouve au croisement de multiples enjeux sociaux, environnementaux et médiatiques. Son projet de recherche vise à interroger la manière dont les réseaux sociaux influencent aujourd’hui les discours et représentations autour de l’alimentation, de la santé, du corps et de la durabilité notamment chez les jeunes.

Soutenu par l’IUF dans le cadre d’une chaire junior en médiation scientifique, ce projet est porté par le laboratoire CIMEOS (Sciences de l’Information et de la Communication) au sein de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. Il s’appuie sur un partenariat actif avec le groupe VYV3 Bourgogne, une ONG environnementale et la Mission Culture Scientifique de l’Université Bourgogne Europe.

L’objectif est d’analyser les discours mis en circulation sur les réseaux socionumériques autour de l’alimentation-santé et de la transition alimentaire, mais aussi d’imaginer des dispositifs de médiation innovants, en particulier à destination des adolescents, public fortement exposé aux normes esthétiques et diététiques véhiculées en ligne. Le projet repose sur une méthodologie participative, impliquant directement les jeunes dans la création de contenus, afin de renforcer leur littératie alimentaire et leur pouvoir d’agir face aux discours contradictoires qu’ils rencontrent au quotidien sur les réseaux.

“Cette chaire représente une reconnaissance forte du travail engagé depuis plusieurs années sur la médiation scientifique des enjeux alimentaires. Elle offre l’opportunité de structurer une recherche ambitieuse en Sciences de l'Information et de la Communication, articulant analyse critique et actions concrètes de terrain, tout en renforçant les synergies entre recherche académique, acteurs associatifs, institutions publiques et citoyen. ”

À propos Renaud Detcherry, IUF Junior - Chaire Fondamentale Maître de conférences, UFR Sciences et Techniques Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB)

Ses travaux s’inscrivent dans le domaine de la topologie en petite dimension, en particulier la théorie des nœuds et l’étude des variétés de dimension 3. Plus précisément, ses recherches portent sur les invariants quantiques et les théories quantiques topologiques des champs, des concepts issus de la physique théorique et développés à partir des années 1980, notamment à la suite des contributions de Vaughan Jones et Edward Witten.

L’objectif général de ses travaux est d’élucider l’information géométrique encapsulée dans ces invariants. Récemment, ses recherches se sont concentrées sur la problématique du calcul des modules d’écheveau associés aux 3-variétés, lesquels traduisent la combinatoire des entrelacs à travers certaines relations locales. Ce champ a connu des avancées significatives au cours de la dernière décennie et constituait le cœur de son projet soutenu par l’Institut Universitaire de France.

“Ce que m'apporte l’IUF : Tout d'abord, de la reconnaissance pour les travaux que j'ai effectuée et la qualité de mon projet de recherche, ce qui me touche énormément. Ensuite, être membre de l'IUF va me permettre de dégager beaucoup de temps pour mener à bien mon projet. Les crédits de recherche vont aussi me permettre de financer des déplacements pour rencontrer mes collaborateurs (situés au Michigan, à Edinburgh, Bonn, Toulouse, Paris...), pour financer des missions pour mes deux doctorants ou pour organiser une conférence en lien avec mon domaine de recherche.”

À propos de François Le Maître, IUF Junior - Chaire Fondamentale Professeur des universités, POLYTECH - Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB)

Ses recherches portent principalement sur la théorie descriptive des ensembles, un domaine où l'on cherche à étudier des propriétés mathématiques via les ensembles qu'elles définissent au sein d'un espace d'objets, notamment afin de découvrir de nouveaux objets mathématiques aux propriétés exotiques. Il s’intéresse aux applications se situant au carrefour de la théorie des groupes, des systèmes dynamiques et des algèbres d'opérateurs.

“Ma nomination va me fournir le temps nécessaire pour m'attaquer à un problème ambitieux avec mes collaborateurs Pierre Fima, Issan Patri et Kunal Mukherjee : trouver une preuve constructive de l'existence d'algèbres de von Neumann qui ne satisfont pas la conjecture du plongement de Connes.

Je compte également profiter de cette nomination pour réfléchir à une manière d'intégrer le langage de programmation et de formalisation mathématique Lean à l'enseignement à Polytech Dijon, à la fois pour permettre aux étudiants du cycle préparatoire de mieux cerner ce qu'est une preuve mathématique, mais aussi au sein de la spécialité Informatique et Réseaux comme langage de programmation permettant de produire des logiciels dont le code est vérifié par ordinateur.”