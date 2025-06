Cérémonie de clôture "classe défense", une année d’engagement citoyen saluée au lycée agricole de Fontaines.

Les élèves de la "classe défense" ont exploré trois grandes thématiques : la citoyenneté, le rôle et les missions de la gendarmerie nationale, ainsi que la défense et la protection du territoire.

La cérémonie de clôture de la "Classe défense et citoyenneté" s’est tenue ce vendredi 6 juin au lycée agricole de Fontaines, marquant la fin d’une année riche en activités, en apprentissages et en rencontres.

Présidée par le lieutenant-colonel Thomas Chottin, commandant la compagnie de gendarmerie de Chalon-sur-Saône, et par Pierre Botheron, proviseur du lycée, cette cérémonie a rassemblé élèves, familles et partenaires autour d’un moment fort en émotion. Madame Joëlle Arnoult, administrateur national et présidente départementale de l’Association nationale des membres de l’ordre national du mérite (ANMONM), était également présente pour saluer l’investissement des jeunes.

Tout au long de l’année, les élèves de la classe ont exploré trois grandes thématiques : la citoyenneté, le rôle et les missions de la gendarmerie nationale, ainsi que la défense et la protection du territoire. À travers des interventions, des rencontres et des projets concrets, ils ont développé leur esprit critique, leur sens du collectif et leur engagement en tant que citoyens.

Un temps solennel a été consacré à la remise des attestations de participation, symbolisant l’implication de chacun. L’occasion également de remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires mobilisés tout au long du projet pour leur accompagnement et leur disponibilité.

Moment fort pour le lycée : le Prix de l’éducation à la citoyenneté de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM) a été attribué à la classe défense de Fontaines. Ce prix, qui sera officiellement remis le samedi 14 juin, met en lumière l’importance de l’engagement des jeunes dans la société, au sein de leur établissement, de leur commune, et plus largement dans la vie collective. Il récompense les initiatives qui contribuent au vivre ensemble, à la transmission des valeurs républicaines et à la construction d’une citoyenneté active et responsable.

Le lycée de Fontaines se félicite de cette reconnaissance qui honore l’ensemble des élèves et des encadrants ayant contribué à faire vivre ce beau projet.

Crédit photos : Lycée Agricole de Fontaines

C.Cléaux