Cela dure depuis 2007, le Rotary Chalon Saint-Vincent a remis ses Trophées de la Formation Professionnelle

Une cérémonie dont l’invité d’honneur était Fabien Rossignol, président du MEDEF Saône-et-Loire et qui a été honorée de la présence de Sébastien Martin, député et président du Grand Chalon, Gilles Platret, maire de Chalon, Miloude Si Mohamed, inspecteur de l’Education Nationale en charge des sciences et techniques industrielles, représentant Mathilde Gollety, rectrice de l’académie de Dijon, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Sébastien Marmot, délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue, Philippe Rouballay, président de la délégation de Saône-et-Loire et Bernadette de Saint-Jean membre de la CCI Métropole de Bourgogne, Nathalie Volatier, membre, représentant Jean-Philippe Boyer, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saône-et-Loire, Marie-Emilie Mazeau, chargée de formation à la CPME Saône-et-Loire, Claude Mennella, ambassadeur de l’apprentissage pour la région Bourgogne, et Philippe Georges, gouverneur du district 1750 du Rotary International.

Quelque deux cents trente jeunes depuis 2007

Le 22 juin 2007 se déroulait la première remise des trophées de la Formation Professionnelle, à l’initiative de Gérard Morel, industriel chalonnais, et membre du Rotary Chalon Saint-Vincent depuis 1999. « A cette époque, avec la réforme des 35 heures, nous manquions de main d’œuvre et nous avions souhaité donner un coup de projecteur sur la voie professionnelle » a rappelé le fondateur. Depuis, ce sont quelque deux cent trente jeunes qui ont été récompensés. Dont seize cette année, avec une belle parité, à savoir huit femmes et huit hommes. Elèves de sept établissements de la région chalonnaise : Lycée polyvalent Niépce-Balleure, Lycée professionnel des métiers Jeannette Guyot, Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71, Lycée polyvalent Emiland Gauthey, CMA Formation Mercurey, CFA agricole de Saône-et-Loire, site de Saint-Marcel et EPL Fontaines Sud Bourgogne.

Des parcours « extraordinaires »

« Avec cette soirée, nous mettons à l'honneur et récompensons des élèves qui, par leur attitude, leur comportement, leur travail, ont particulièrement réussi leur parcours professionnel » a souligné Gérard Morel. Comme, par exemple, Cassandra Depeche, maman de deux enfants de 8 et 3 ans, qui a repris ses études dans le cadre du dispositif « Nouvelles chances » ou encore Julie Granie, qui, après avoir travaillé quelque temps dans le milieu agricole, a entrepris une reconversion professionnelle en alternance chez Amazon. Seize jeunes au « parcours extraordinaire », n’a pas manqué de faire remarquer Fabien Rossignol, après avoir auparavant indiqué « Les entreprises du BTP et de l'industrie ont besoin d'une main-d’œuvre qualifiée. 80 % des salariés du BTP sont issus des filières professionnelles et de l'apprentissage. Ce sont des filières d’excellence ».

« Des valeurs qu’ils portent haut »

De son côté, Gilles Platret a confié « Merci au Rotary. Cet événement est un beau message envoyé à Chalon et, à la terre entière. Dans une époque où l'on se désespère d'évolutions qui ne vont pas dans le bon sens, ces jeunes nous montrent que les valeurs existent et qu'ils savent les porter haut. Il n'y a pas de réussite sans travail. Le travail amène à la réalisation de soi. Vous avez raison d'être perfectionnistes. Bravo à tous ». « Leurs valeurs sont aussi celles du Rotary », a tenu à préciser le président Sauty.

Une cérémonie de deux heures, préparée avec minutie par Josette Ronfard et son équipe, marquée par de nombreux moments d’émotion, et dont tous les acteurs se souviendront…

La promotion 2025

Lycée polyvalent Niépce-Balleure : Yacine Branci, bac pro plastiques et composites ; Cassandra Depeche, bac pro technicienne en réalisation de produits mécaniques.

Lycée professionnel des métiers Jeannette Guyot : Margot Dervier, bac pro maintenance des véhicules ; Jessica Gras, CAP conducteur livreur de marchandises ; Alan Prudhon, bac pro installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables ; Pierre Derrien, CAP peintre applicateur de revêtements.



Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 : Julie Granie, BTS maintenance des systèmes ; Antoine Capon, BTS maintenance des systèmes.

Lycée polyvalent Emiland Gauthey : Clara Bastos Dos Santos, bac pro métiers du commerce et de la vente ; Antoine Van Eckhoudt, bac pro métiers de l’accueil.

CMA Formation Mercurey : Océane Loisy, BTS arts du service ; Robin Bernard, brevet professionnel boulanger.

CFA agricole de Saône-et-Loire, site de Saint-Marcel : Cloé Duployer, bac pro aménagements paysagers ; Enzo Pillot, CAPa jardinier paysagiste.

EPL Fontaines Sud Bourgogne : Anaëlle Vincent, terminale bac techno sciences et technologies de l’agronomie et du vivant option production ; Thibault Staiger, terminale bac pro conduite et gestion de l’entreprise agricole.

Gabriel-Henri THEULOT