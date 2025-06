Les élus régionaux du Rassemblement National saluent la " Victoire pour la cause animale : la justice impose la transparence au centre d’élevage de chiens de laboratoire de Mézilles "

Communiqué de presse

Julien Odoul, Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, se félicite de l’annonce par les associations de protection animale de la décision de justice enjoignant le préfet de l’Yonne à transmettre les photos d’inspection du Centre d’élevage du Domaine des Souches, propriété de l’américain Marshall BioResources, à Mézilles, aux associations de protection animale.

Cette décision est une première victoire face à l’opacité qui règne autour des activités morbides du site et des questions sur les conditions de vie des 1.500 chiens élevés dans ce centre à destination de l’expérimentation animale.



Depuis 2018, Julien Odoul et le Rassemblement National sont les seuls à dénoncer, au Conseil régional, l’élevage industriel de chiens destinés aux laboratoires, un modèle cruel, dépassé, et moralement injustifiable, face à une gauche honteuse et silencieuse. Ce combat rejoint celui de millions de Français attachés à la cause animale, dont les 74 % (sondage IPSOS 2023) qui s’opposent aux expérimentations sur les animaux.

Alors que des méthodes alternatives se développent, il est nécessaire de mettre un terme à ces pratiques d’un autre temps et de cesser le recours aux expérimentations animales.

« C’est une première étape et une première victoire face à un silence qui dure depuis des années à Mézilles. Ceux qui défendent le respect de la dignité des animaux sont enfin entendus, malgré l’omerta entretenue par l’État et les politiques, gauche et droite confondues. Cela fait presque dix ans que les élus du Rassemblement National sont mobilisés sur cette question. Depuis 2018, j’ai déposé quatre motions au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté afin de proposer, de manière transpartisane, une opposition régionale à cet élevage de la honte : tous s’y sont opposés, à commencer par les socialistes et les écologistes. Nous continuerons ce combat jusqu’à la fermeture de ce centre » - Julien Odoul