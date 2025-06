L'Association pour la Promotion de la Langue des Signes - 40 ans à Chalon au profit de l'inclusion

Créée en 1985, l’association chalonnaise dont le but est de promouvoir et faire découvrir la langue des signes (LSF), langue des personnes sourdes, fête ce samedi son 40e anniversaire.

Un anniversaire hautement symbolique puisque Chalon sur Saône fait figure de locomotive historique de l'apprentissage de la langue des signes en France. Un rappel historique, bien nécessaire pour bien comprendre que les choses n'ont pas été aussi simples, dans le développement de cette langue pas comme les autres. Entre la naissance de la langue des signes officielle au XVIIIe siècle puis son interdiction pure et simple à la fin du XIXe siècle en France, il aura fallu attendre la fin des années 70 pour que la langue des signes soit de nouveau autorisée en France. Pendant près de 100 ans, les sourds français n'ont pu avoir accès à leurs droits comme les autres... Pour celles et ceux qui ne sont pas adeptes de ce fait historique, cela apparaît incroyable.

Au milieu des années 80, c'est une bande d'enfants sourds qui va reprendre le flambeau à son compte. Une dizaine d'enfants bénéficie dès lors de l'accompagnement à la hauteur des enjeux. Et c'est bien à partir de Chalon sur Saône que l'essaimage va se faire à travers le territoire.

40 ans plus tard, l'association pour la Promotion de la Langue des Signes continue son long travail de sensibilisation, visant à toujours plus intégrer les sourds au sein de notre société. De plus en plus ouverte à des personnes non-handicapées, la pratique de la Langue des Signes se démocratise en plus, grâce à l'énergie de l'association.

Des cours assurés pour tout le monde et pour toutes les envies... et même des cafés

A chaque rentrée scolaire, l’APLS propose des cours de différents niveaux. Un enseignement dispensé à la Maison des Associations de Chalon sur Saône - Espace Jean Zay. Les cours ont lieu en semaine, de 18h à 20h hormis durant les congés scolaires (pour toute demande d'information, nhésitez pas à vous rapprocher via l'adresse mail [email protected] ).

A noter que l'APLS organise le « café signes », un moment convivial dans un café de Chalon où personnes entendantes et sourdes se retrouvent et échangent en langue des signes.

Pour toutes les informations concernant l'association, n'hésitez pas à vous connecter à leur site

https://www.langue-signes-chalon.fr/

Laurent GUILLAUMÉ