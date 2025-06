BASKET FAUTEUIL - L'Elan Chalon remporte son premier titre de Champion de France handisbasket

On vous l'avez dit que les 14 points de samedi dernier coûteraient très chers pour ce match retour de la finale du Championnat de france de basket fauteuil. Au Puy en Velay, l'Elan Chalon a réussi à limiter la casse et s'inclinant d'un différentiel de 12 points, sur le score de 71 à 59 ! Deux points suffisent au bonheur des rouge et blanc qui décrochent leur premier titre national... à peine deux ans après leur montée en élite ! Quelle saison !!

L.G - Photo match aller samedi dernier