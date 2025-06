Inauguration de la 11ème édition de la Fête du Port à Chalon-sur-Saône : De nombreuses animations vous attendent dimanche 15 juin!

Les discours de l’inauguration et le reportage info-chalon.com

Samedi 14 juin, à partir de 11 heures 30, avait lieu le lancement de la 10e édition de la Fête du Port de plaisance, 8 avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône en présence de Marie Mercier, Sénatrice, Sébastien Martin, Député de la 5ème circonscription, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports, de Jean-Michel Morandière, Adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Fabrice Faradji , Conseiller Municipal, délégué à la Gestion et à la sécurité du patrimoine immobilier de la ville auprès du 1er adjoint, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Florence Capelli, Directrice Générale de Chalon tourisme et événements, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S et président du Yacht club, d’Isabelle et Didier Pommey en charge de l’animation de la fête du Port, de nombreux exposants, bénévoles et sympathisants de l’association Chalon Plaisance.

Cette année, une nouvelle fois, la fête du port propose plus d’une trentaine de stands et de nombreuses animations.

Jean-François Troussard (à droite sur la photographie), Président de Chalon Plaisance accompagné par Alexandre Cousty, lançait l’inauguration de cet événement devant une soixantaine de personnes et de nombreux exposants :

Extraits des discours prononcés :

Par Jean François Troussard après avoir remercié toutes les autorités de leur présence : « Nous attaquons cette 11e édition qui malheureusement est passée de la 9e à la 11e car la 10e édition avait été pour des raisons climatiques, annulée et c’est pour cela que j’espère que cette 11e édition aura bien lieu sur les 2 jours, c’est tout ce que l’on souhaite […] Théoriquement, en fait c’est même la 12e édition ! pourquoi ? Parce que Chalon Plaisance par son Président de l’époque, l’emblématique monsieur Marceau, et bien c’est lui qui avait eu l’idée de lancer cette fête du port qui avait eu beaucoup de succès à tel point que la ville de Chalon et le Grand Chalon avaient trouvé l’idée audacieuse et intéressante et ils nous avaient proposé de s’associer avec nous avec des moyens que nous n’avions pas. Donc maintenant c’est la 11e édition que nous sommes aidés par la ville de Chalon et le Grand chalon et nous vous en remercions! Je vais axer mon discours d’ailleurs sur des remerciements pour la ville de Chalon et le Grand Chalon suite aux aménagements qui ont été faits et qui concerne les sanitaires, les pontons, la sécurité, la mise en place d’une caméra car toutes mes demandes ont obtenu satisfaction, donc un grand merci à eux. Je rappelle que ces demandes avaient été faites pour le confort et le bien être des plaisanciers, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. Je remercie également tout le personnel de la Capitainerie pour la qualité de leur accueil envers les plaisanciers dont j’ai eu d’excellents échos. Merci au Parc des Espositions qui nous a fourni tout le matériel et qui nous ont aidé par l’intermédiaire de sa Directrice Générale Florence Capelli. Merci au 40 bénévoles de Chalon Plaisance qui œuvrent pour la réussite de notre événement. Merci à toutes et à tous de votre attention et nous nous souhaitons un très bon et agréable moment et d’une excellente journée pour toutes les associations qui sont présentes ! ».

Gilles Platret

Marie Mercier : « C’est toujours un moment un peu de rêve quand on arrive ici pour la fête du port. Je voudrais vous saluer toutes et tous dans le respect des fonctions que vous occupez. Saluer les Capitaines, les matelots, les mousses enfin bref saluer tout le monde. C’est vrai que moi normande, je ne suis vraiment dans mon élément quand il y a une grosse chaleur comme cela. Si vous aviez pu m’amener un peu d’embruns cela m’aurait fait du bien. Quand on regarde un peu la Saône, moi je pense pour moi, fille du bord de mer et vous savez ce que l’on dit ? Et je regarde la mer comme on lit dans les yeux d’une femme qui comprend ! […] J’ai vu le bateau à voile qui est en bas et vous savez quand on fait de la voile, quand on apprend la voile, on apprend à respecter les règles, on apprend à respecter les ordres parce que c’est une question de survie et en fait à bord il y a un capitaine et un seul. C’est peut-être aussi une allégorie de notre pays en ce moment qui tangue beaucoup car il y a quand même des choses très violentes qui se passent et je pense que si on avait mis tout le monde sur un voilier en ne voyant qu’une tête, peut-être que le cap aurait été atteint et il serait un petit peu plus proche et un petit peu plus respecteux. Alors c’est bien aussi d’avoir des petits moments de tangages car cela nous apprend à vivre avec la météo, parce que les éléments, la nature, on ne peut la domestiquer, il faut juste lui obéir, lui obéir avec respect et cela aussi est une allégorie. Alors merci à la fête du port et merci aux ports car ils sont là aussi pour les écueils ! ».

Sébastien Martin clôturait la cérémonie des discours

Rappelons que cette fête du port se déroule également aujourd’hui dimanche 15 juin avec de nombreuses animations !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B