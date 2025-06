Forte mobilisation samedi des soutiens à la Palestine à Chalon-sur-Saône

L'AFPS 71 et la Ligue des droits de l'Homme ont appelé à une mobilisation «massive» ce samedi 14 juin à Chalon-sur-Saône pour «dénoncer le génocide» à Gaza, la reconnaissance de l'État de Palestine et «pour imposer des sanctions» à Israël. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est dans le cadre d'un week-end mondial de mobilisations que l'Association France Palestine Solidarité de Saône-et-Loire (AFPS 71) et plusieurs sections départementales de la Ligue des droits de l'Homme (LDH 71) ont appelé en commun à se mobiliser «massivement» le samedi 14 juin 2025 à Chalon-sur-Saône, pour réclamer un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza et la reconnaissance de l'État de Palestine mais aussi pour «dénoncer le génocide» à Gaza et «pour imposer des sanctions» à Israël.

Un appel soutenu par l'Intersyndicale (CGT, FO, FSU, SUD-Solidaires et UNSA) et lancé avant l'attaque israélienne massive contre l'Iran qui fait craindre un conflit armé entre les deux puissances régionales qui embraserait le Moyen-Orient et les économies mondiales.

«On manifeste pour demander un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt du génocide, l'entrée de l'aide humanitaire et l'application du droit international tout simplement», explique Sylvie Hérody, membre de l'AFPS 71, «On est dans une situation dramatique».

Le point de départ de la manifestation était prévu pour 15 heures à la Place de Beaune.

Près de 350 personnes selon les organisateurs, 280 selon la police, ont répondu présentes.

C'est au cri de «Nous sommes tous des enfants de Gaza» ou de «Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine» que les manifestants ont déambulé dans les rues piétonnes en plein déballage des commerçants et sans incident.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers l'hôtel de ville pour des prises de parole dont celle d'Aline Mathus-Janet, co-présidente de la section locale de la Ligue des droits de l'Homme, et Marc Bruneau qui représentait l'Intersyndicale.

Rompant une trêve de deux mois, Israël a repris son offensive à la mi-mars sur la Bande de Gaza, et a intensifié ses opérations militaires le 17 mai, dans le but affiché d'anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas, libérer les derniers otages restants et prendre le contrôle du territoire.

Plus de 54 880 Palestiniens dont 15 613 enfants, majoritairement des civils, ont été tués dans l'offensive israélienne de représailles à Gaza, selon des données du Ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

125 341 personnes ont été blessées, dont 34 173 enfants. 11 200 autres personnes étaient portées disparues et seraient probablement sous les décombres.

Est ce l'effet de la suspension des deux arrêtés du maire qui voulait interdire les drapeaux palestiniens ? Ou le formidable succès du 1er Festi'Palestine du 8 juin dernier qui a accueilli 1500 personnes ? Toujours est-il qu'il n'y a jamais eu autant de drapeaux palestiniens aujourd'hui dans les rues de Chalon-sur-Saône, dans le calme et la bienveillance mais aussi avec la détermination de ne pas relâcher la pression pour dénoncer «le génocide en cours à Gaza» et qui «entraîne Israël dans une faillite morale».

(Photos gracieusement fournies par Sylvie Hérody)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati