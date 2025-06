Un choc entre un poids-lourd et un piéton en pleine nuit à Chagny

Un choc entre un poids-lourd et un piéton s'est produit dans la nuit de dimanche et lundi, au niveau vers le pont SNCF sur la route de Chassagne, pas très loin de la minoterie Nicot. Un important dispositif de secours a été mis en place, mobilisant une dizaine d'hommes et une dizaine de véhicules. Conscient au moment de sa prise en charge, le piéton a été emmené en direction des urgences du centre hospitalier.