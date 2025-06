Signature d’une charte franco-marocaine en faveur des échanges autour des Cultures Urbaines ; un partenariat initié par Rachid Kassi représentant TSN, Espace de Rue et le Président de l’association Espoir Jeunesse marocaine, Meknès

C’est une belle rencontre lors d’un battle qui a lié deux hommes animés par la même passion mais aussi par l’envie de partage, de transmettre et d’agir au coeur même du lien social qui a abouti, ce week-end dernier lors du Focus autour des Cultures Urbaines porté par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, à la signature d’un partenariat qui vise à favoriser les échanges et les retours d’expérience autour des cultures urbaines.

Ainsi Rachid Kassi, figure emblématique du hip hop chalonnais depuis les années 80 et Amine Wakrin, ancien danseur professionnel, rappeur, DJ et chorégraphe, fondateur d’un festival autour des Cultures Urbaines et Président de l’association Espoir Jeunesse marocaine, Meknès, accompagné de Houda Oumhani, trésorière de l’association, ont scellé ce partenariat qui a pour but de développer des temps forts en faveur des jeunes, et moins jeunes, qui viennent créer un lien autour des Cultures Urbaines qui rappelons regroupent un ensemble de pratiques issues de l’espace urbain qu’elles soient culturelles, sportives ou artistiques comme par exemple le hip-hop, le rap, le street art, le DJing…

Autre point commun entre ces deux hommes : leur capacité à fédérer, autour d’eux, des femmes et des hommes porteurs de valeurs, de dynamisme et d’idées nouvelles qui à leur tour transmettent à la jeunesse cette passion qui rassemble et assemble. A Chalon-sur-Saône, depuis plus de 4 décennies, le hip hop s’est considérablement développé sous toutes ses formes, tandis que de son côté, Meknès voit accueillir pour sa 20e année, le Festival International des Cultures Urbaines porté par l'association Espoir Jeunesse marocaine Freestyle Urban Dance dont l’un des partenaires est l’Institut Français de Meknès ; des échanges lors de cet événement et l' ‘EDA Chalon Battle’ sont également envisagés tout comme des ateliers formation. Chalon-sur-Saône est doté d’un enseignement hip-hop en Conservatoire et ‘Espace de rue’ propose, entre autres, une formation professionnelle de danseur interprète en danse hip hop tandis que « le hip hop marocain n’est pas le même que le hip hop français, il a des consonantes andalouses et berbères. Apprendre de nos différences est enrichissant et inspirant », nous explique Rachid Kassi, qui était avec Espace de Rue au Maroc, il y a trois semaines et de conclure : « Nous avons, bel et bien, des choses à apprendre les uns des autres et Chalon-sur-Saône a été choisie car c’est une des villes les plus avancées au niveau des cultures urbaines. C’est une belle reconnaissance ! »

SBR