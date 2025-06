Le Centre Médical de Soins Immédiats du Grand Chalon sollicité dès son ouverture ce lundi

Une initiative 100 % privée sans aucun apport d'aides publiques. Le centre est ouvert exclusivement sans rendez-vous pour vos soins immédiats et ce lundi matin, on se pressait déjà à la porte. Les explications d'info-chalon.com.

31e centre du genre, le CMSI du Grand Chalon a ouvert ses portes, officiellement, ce lundi matin. Et dès les premières minutes, les patients étaient au rendez-vous. En l'espace d'une heure, 12 patients attendaient leur tour pour une prise en charge.

Le CMSI, une initiative privée, au service du désengorgement des urgences

Loïc Libot, le Nancéen, avait fait le déplacement ce lundi matin pour être présent à l'ouverture. L'initiative née du constat clair et sans ambiguités de l'engorgement des urgences se traduit aussi sur le territoire du Grand Chalon avec l'ouverture d'une structure destinée à servir de relais entre la médecine de ville et les urgences hospitalières.

Ni médecine générale, ni médecin traitant ou de volonté de renouveler des ordonnances, le principe fondateur du CMSI est bien celui de répondre à l'urgence et aux inquiétudes, et de devier celles et ceux qui n'ont pas besoin d'engorger les urgences, devant se concentrer sur les cas vitaux.

"On ne vise que les petites "urgences" ni plus ni moins" assure Loïc Libot, présentant le dispositif avec Raphaël Abou-Thouraya, ancien médecin-urgentiste en Haute-Savoie, venu à Chalon sur Saône, accompagné de son épouse, médecin-réanimateur, désormais au centre hospitalier Willam Morey. Un coup double fortement appréciable pour notre territoire en quête de médecins. A ses côtés, Alexandre et Mathilde, deux infirmiers, formeront les socles de ce triangle vertueux.

Un lieu ouvert du lundi au vendredi pour le moment... avec une montée en puissance à venir

L'expérience est là pour attester du savoir-faire des CMSI à travers le territoire puisqu'en très peu de temps, leur nombre a explosé, et c'est loin d'être terminé, tant les besoins sont criants.

"On ne choisit pas des bassins où il n'y a aucune activité" insiste Loïc Libot, conscient que le modèle économique d'un tel lieu, repose avant toute chose sur la saturation avérée des hôpitaux publics. La démonstration est faite "que le temps d'attente aux urgences est l'un des paramètres les plus compliqués à gérer, tant pour les équipes que pour les patients et leurs familles". Temps d'attente escompté au CMSI ? "On part sur une heure en moyenne en fonction de la nature des soins".

Pas de dépassement d'honoraires

A celles et ceux qui s'interrogent sur le coût de la prise en charge, ni plus ni moins que celle à l'hôpital de Chalon sur Saône, "nous sommes conventionnés en secteur 1" insiste Raphaël Abou-Thouraya, porteur du projet chalonnais.

A noter que le CMSI du Grand Chalon assure également les soins immédiats en pédiatrie.

Ce lundi matin, Sébastien Martin, Vincent Bergeret, Annie Lombard, et les équipes du Grand Chalon sont venus prendre la mesure de la proposition médicale, avec le déploiement d'un service de radiologie. Présente également ce matin, Nathalie Bessard, pharmacienne et Présidente du CPTS du Chalonnais, qui a bien pris la mesure d'un tel outil sur le territoire.

Centre médical de soins immédiats du Grand Chalon, ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 19 h et le mercredi de 9 h à 14 h - Av. Franchet d'Esperey, 71880 Châtenoy-le-Royal - Sans rendez-vous EXCLUSIVEMENT -

Laurent GUILLAUMÉ