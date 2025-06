Collecte de sang à Saint-Marcel : des résultats inférieurs aux attentes de l’amicale ce vendredi 13 juin

Malheureusement les résultats sont en deçà des attentes des bénévoles et de l’EFS.

Ce sont 44 généreux donneurs et un seul nouveau qui se sont présentés à la salle Jarreau ce vendredi matin.

Info Chalon a assisté au prélèvement de cette donneuse qui venait pour la toute première fois.

Nelly, 43 ans, maman de trois enfants a expliqué son geste : « En soit, j’ai toujours voulu le faire. Pendant longtemps, je ne faisais pas le poids minimum requis, puis j’ai eu mes enfants et je ne trouvais pas forcément le temps.

Ce matin, je me suis dis qu’une collecte était organisée dans ma ville, j’avais un peu de temps alors c’était le « bon » moment ! ».

Nul doute que Nelly renouvellera cette expérience.

À côté d’elle, Patrick, 64 ans, venait faire sa « B-A » habituelle, comme il dit !

En effet, le retraité oslonnais ne compte plus le nombre de fois où il a donné : « J’ai dépassé les 100 dons c’est certain mais maintenant je ne sais plus ! », a t’il indiqué, humblement à Info Chalon.

L’amicale des san-marciaux remercie vivement chacun des 44 donneurs qui ont poussé la porte de la salle des fêtes ce vendredi.

Le prochain rendez-vous est fixé au 12 août prochain, toujours à la salle des fêtes Alfred Jarreau et toujours de 8h30 à 13h alors si vous êtes « dans les parrages », réservez d’ores et déjà un petit créneau pour une bonne action estivale !



Amandine Cerrone.