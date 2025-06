Un tonnerre d'applaudissements ce lundi soir au Conseil Communautaire du Grand Chalon pour les Champions de France de basket fauteuil

En dehors de Rémy Bayle, retenu pour raison familiale, tous les joueurs de basket fauteuil de l'Elan Chalon étaient présents ce lundi soir en séance plénière du conseil communautaire. Un moment particulier que le Président du Grand Chalon a souhaité mettre en avant, après ce parcours incroyable réalisé par les rouge et blanc.

Premier titre national au plus haut niveau élite français et déjà des ambitions affichées par Christine Juillot - Présidente de l'Elan Association et Sandra Cléaux, la coach emblématique de cette équipe née en 2009. Avec l'arrivée de Sandra Cléaux en 2010, l'équipe va prendre une toute autre dimension et afficher déjà ses perpectives.

Moins de deux ans après sa montée au plus haut national, l'Elan Chalon est le seul club de Pro A à avoir une équipe championne de France chez les Pros comme en basket fauteuil. Un point sur lequel, le club entend marteler sa politique du sport pour tous.

"Un deuxième titre national ... ou un titre européen pour battre mon mari"

Christine Juillot, en sportive de toujours, n'a pas manqué de challenge ce lundi soir, taquinant son mari Dominique Juillot sur l'idée de le battre en terme de titres nationaux ou européens.

La petite mise au point piquante de Sandra Cléaux

Chacun le sait, la coach Sandra Cléaux, n'est pas du genre à laisser passer le train qui passe. Elle a profité de l'opportunité donnée pour rappeler que les joueurs de Chalon sont les seuls du championnat Elite "à travailler. Ils sont tous ou en formation ou au travail ici. On est le seul club ainsi. On s'est battu contre des professionnels, et ça il faut insister dessus. Pendant que les autres se reposent, nous ils sont au boulot". Un petit message subliminal adressé à qui veut bien l'entendre que le titre national ne fait pas tout, et qu'avec un peu plus de moyens, les ambitions affichées pourraient être bien différentes. L'occasion de saluer tous les acteurs publics et privés, partenaires et soutiens, pour leur présence quotidienne aux côtés du basket fauteuil chalonnais.

En attendant, une salve d'applaudissements a accompagné ces joueurs, disons-le clairement, hors-normes. Bravo pour cette saison ... Hâte de vous retrouver pour la prochaine !

Laurent GUILLAUMÉ