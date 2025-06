‘Chapitre’, création de la Cie TSN a réuni les meilleurs danseurs hip hop du territoire chalonnais !

On ne pouvait pas rêver meilleurs danseurs et chorégraphe pour cette création présentée dans le cadre du Focus Cultures Urbaines qui s’est déroulé la semaine dernière à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. En effet, puissante et poétique la pièce hip hop ‘Chapitre’ produite par la Cie chalonnaise TSN (Tout Simplement Nous) a été dansée devant une salle qui affichait complet pour l’occasion.

Sous la direction artistique de Rachid Kassi, danseur et chorégraphe de la première génération, c’est Jérémy Pirello qui a assuré la chorégraphie de cette création qui a séduit un public très intergénérationnel et qui ne se trompe pas sur les valeurs portées par cette danse qui se veut aussi sportive et festive. D’ailleurs, elle n’en oublie pas moins l’émotion et la poésie que ‘Chapitre ‘ hymne à la « résilience, à la fraternité, et à la passion de la danse » porte en bandoulière grâce à Medga Abdallah, Florian Chalumeau, Patrice Kokou Agbogba, Fabien Périchon, Jérémy Pirello, Bastien Roux et Kenessa Thuriet, tous au sommet de leur art.

Poignant !

SBR