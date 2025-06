La Bourgogne-Franche-Comté fait escale à Lyon pour recruter ses futurs habitants !

Les territoires partenaires de Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté seront réunis pour la première fois sur le stand régional au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle de Lyon mercredi 25 juin, de 10 h à 18 h qui se tient à La Sucrière – Lyon. Le programme d’accompagnement à l’installation de nouveaux habitants initié par la Région Bourgogne-Franche-Comté se poursuit avec un focus particulier sur la région lyonnaise. Depuis octobre 2024, ce dispositif inédit accompagne gratuitement les futurs résidents à chaque étape de leur projet : emploi, logement et intégration locale.

A Lyon, les chargés d’accueil de toute la région renseigneront les visiteurs en quête de nouvelles opportunités professionnelles sur le stand Bourgogne-Franche-Comté et leur présenteront des offres d’emploi à pourvoir immédiatement. Par ailleurs, une conférence dédiée permettra d’aborder les questions essentielles pour organiser sereinement son projet de changement de vie.



Un programme pour faciliter l’accompagnement des futurs habitants

Depuis son lancement officiel en octobre 2024, le programme « Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté » connaît un véritable succès. Initiative pionnière à l’échelle d’une région entière, il propose un accompagnement personnalisé et gratuit aux personnes qui souhaitent s’installer en Bourgogne-Franche-Comté. Les habitants de Rhône-Alpes, et plus spécifiquement ceux de Lyon et ses alentours, sont l’une des cibles privilégiées de cette initiative.

« Avec plus de 8 700 personnes déjà inscrites, 850 accompagnements en cours, et déjà des dizaines de familles installées, notre programme d’attractivité résidentielle démontre toute sa pertinence. L’objectif est clair : accompagner 2 000 familles d’ici fin 2026, grâce à un accompagnement humain, de proximité et adapté à chaque projet de vie », souligne Patrick Ayache, Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge des ressources humaines, du tourisme, de l’attractivité de la région et de la promotion des terroirs.



Pourquoi choisir la Bourgogne-Franche-Comté ?

La Bourgogne-Franche-Comté offre des opportunités concrètes pour celles et ceux qui souhaitent changer de cadre de vie. En plus de la qualité de vie et des prix de l’immobilier attractifs, la région bénéficie d’un tissu économique dynamique, d’un environnement naturel préservé et d’une forte connexion avec les grandes agglomérations comme Lyon. Avec un accès rapide à des infrastructures modernes (TGV, autoroutes, fibre optique), un cadre de vie plus accessible, et des opportunités professionnelles dans des secteurs variés, la région se distingue par son mode de vie sain, son accueil chaleureux, son ancrage culturel et sa proximité avec la nature.



Bon à savoir : plus de 2 000 postes à pourvoir dans la fonction publique

Plus de 2 000 opportunités sont actuellement proposées dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière en Bourgogne-Franche-Comté.

Des postes accessibles à tous niveaux de qualification, du CAP au bac+5, dans des domaines variés comme la mobilité, la transition écologique, la formation, le numérique, l’agriculture et les fonctions supports (RH, informatique, finances, etc.).



Conférence "Réussir son changement de vie en Bourgogne-Franche-Comté : les 5 clés essentielles"

Afin de répondre aux attentes et préoccupations des futurs résidents, une conférence dédiée se tiendra le 25 juin de 10 h 30 à 11 h 15, dans le cadre du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle à Lyon. Des chargés d’accueil de différents territoires de la région, des experts et des nouveaux habitants, répondront aux interrogations des candidats à la mobilité, telles que :

- Quels sont les atouts spécifiques des territoires de la région notamment pour les familles, les télétravailleurs et les entrepreneurs ?

- Comment s’y prendre pour organiser son projet grâce au service « Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté » ?

- Quelles sont les opportunités d’emploi et de reconversion dans les secteurs en croissance ?

- Quelles sont les démarches à suivre pour trouver un logement et s’intégrer rapidement ?

- Comment trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ?

Des réponses concrètes seront données lors de cet événement, pour lever les doutes et encourager celles et ceux qui envisagent de changer de région à enfin oser franchir le pas !



Un jeu-concours pour découvrir la région en immersion

À l’occasion du Salon, un grand jeu-concours permettra de remporter un séjour immersif sur mesure dans un territoire de Bourgogne-Franche-Comté au choix parmi les 34 territoires partenaires (d’une valeur de 1 000 € TTC). Ce concours, organisé sur le compte Instagram de la démarche @BFC_franchementbien, se déroulera du 16 au 29 juin 2025. Plus qu’un jeu, il est l’occasion de prolonger l’expérience du programme d’accompagnement, grâce à un séjour concocté sur mesure avec le chargé d’accueil du territoire.



Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté, c’est #franchementbien !