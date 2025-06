Améliorer le service rendu aux habitants grâce aux outils numériques : la Bourgogne-Franche-Comté dévoile son projet primé par France 2030.

Le 17 juin 2025 à Lure (Haute-Saône), Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Patrick MOLINOZ, Président de l’Agence Régionale du Numérique et de l’intelligence artificielle (ARNia) et Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté et les représentants de la Banque des Territoires et de la société Upciti ont présenté le projet DataBFC- Territoires Intelligents et Durables et lancent le programme de transparence publique.

Le projet DataBFC TID consiste à concevoir, tester et déployer des outils numériques au service de la transition écologique dans sept territoires pilotes : Lure, Joigny, Louhans, Châteauneuf-en-Auxois, Pays de Montbéliard Agglomération, Communauté de commune du Jovinien, Grand Belfort Communauté d’Agglomération.

La Région Bourgogne-Franche-Comté est lauréate de France 2030 pour le projet DataBFC. Aux côtés de ses partenaires, l’ARNia et la société Upciti, elle a conçu un programme expérimental de trois ans à destination des collectivités. L'objectif est d’installer et d’utiliser des capteurs (technologie Upciti) pour collecter des informations (flux routiers, fréquentation commerciale, fréquentation de déchetteries, utilisation de parkings de covoiturage…) qu’il s’agit de traiter afin de proposer des services utiles aux collectivités et aux habitants. Les communes et les EPCI impliqués, qu’ils soient urbains ou ruraux, peuvent concevoir des services innovants adaptés aux spécificités de leur territoire, et contribuer ainsi grâce aux technologies numériques, à améliorer leur empreinte écologique et les services rendus aux habitants.

Sept collectivités de Bourgogne-Franche-Comté ont été choisies pour expérimenter ce projet de services numériques innovants : Châteauneuf-en-Auxois, Louhans, Joigny et Lure, Pays de Montbéliard Agglomération, Communauté de communes du Jovinien et Grand Belfort Communauté d’Agglomération.

La ville de Lure (Haute-Saône), a choisi quatre cas d’usage pour les capteurs du projet DataBFC : la fréquentation du centre-ville ; la gestion des dépôts sauvages et des déchets ; la connaissance des flux piétons et cyclistes depuis la gare ; le niveau de bruit et l’éclairage public. Elle est par ailleurs la première commune française de moins de 10 000 habitants à mettre en place les recommandations du programme de transparence public appelé DTPR (Acronyme anglais pour « transparence numérique dans le domaine public ») Il s’agit d’une expérimentation internationale visant à indiquer et expliquer la présence de capteurs dans l'espace public. Le principe est d’installer à proximité des capteurs, des panneaux présentant des pictogrammes compréhensibles par tous et indiquant le type de données collectées, l'usage qui en fait et leurs destinataires. Le panneau a été dévoilé à proximité de l’Hôtel-de-ville.

Le projet DataBFC TID est lauréat de l’appel à projets « Territoires Intelligents et Durables » du plan d’investissements France 2030, opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat représenté par la Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture de la Côte d’Or.

A ce titre, ce projet bénéficie de 2,3 millions d’euros de subvention France 2030 sur un montant de 5,9 millions d’euros.