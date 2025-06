« Et si c’était aussi pour moi ? Quand Interreg France– Suisse connecte les porteurs de projets des deux côtés de la frontière »

Le programme Interreg France–Suisse a organisé le 11 juin 2025 au Centre Mondial du Cyclisme, à Aigle (Suisse – Canton de Vaud) une journée d’information et d’échange dédiée aux porteurs de projets potentiels. Près de 50 participants français et suisses ont participé à cette initiative, visant à encourager la coopération entre les territoires de part et d’autre de la frontière.

Une journée pour comprendre, échanger et construire

Cette rencontre avait pour objectif de présenter les opportunités offertes par Interreg France– Suisse, un programme européen de financement dédié aux projets transfrontaliers. À travers des présentations, des ateliers interactifs et des rendez-vous personnalisés, les participants ont pu bénéficier de conseils pour concrétiser leurs idées de projets.

Les échanges ont porté sur des thématiques majeures pour le territoire franco-suisse :

• Adaptation au changement climatique, biodiversité et environnement ;

• Mobilité durable ;

• Tourisme et culture ;

• Numérique, recherche et innovation ;

• Coopération administrative et juridique, afin de lever les obstacles provoqués par la frontière.

Un format pensé pour les porteurs de projets

La journée s’est articulée autour de quatre temps forts :

• Une présentation synthétique du programme et des modalités de dépôt ;

• Des présentations de projets d’une minute, destinées à favoriser l’émergence de coopérations entre acteurs français et suisses ;

Des ateliers thématiques pour comprendre les types d’actions éligibles. Des échanges techniques individuels avec un instructeur, afin de conseiller les porteurs de projet dans le montage de leur dossier.

Prochaine étape, côté français, à l’automne 2025

Dans la continuité de cette dynamique, une rencontre similaire sera organisée mercredi 1er octobre 2025, à Morteau (France). Toutes les informations pratiques seront disponibles prochainement sur le site du programme : www.interreg-francesuisse.eu

À propos du programme Interreg France–Suisse

Interreg France–Suisse est un programme de coopération territoriale européenne soutenant les initiatives conjointes entre partenaires français et suisses. Il encourage et finance les projets à fort impact local dans des domaines variés, en lien avec la transition écologique, la mobilité durable, l’innovation, le numérique et la culture.