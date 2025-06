Rully fête la musique le samedi 21 juin !

L’association Bouge à Rully donne rendez-vous à tous les amateurs de bonne musique samedi 21 juin pour une Fête de la Musique haute en rythme, à la salle polyvalente de Rully. De 19 h 30 à 2 h du matin, la soirée s’annonce festive et conviviale.

Au programme : un concert du groupe Monkey Five suivi d’une soirée dansante animée par DJ POZ. Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Pour plus de renseignements, contacter [email protected].