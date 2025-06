Sortie botanique sur l’ile du château à Verdun sur le Doubs organisée par la Société des Sciences Naturelles et Mycologique de Chalon sur Saône

Samedi 21 JUIN 2025

Sortie gratuite, ouverte à tous

Rendez-vous à 13H15 pour covoiturage parking de carrefour av de paris à Chalon ou 14H15 sur le parking à l’entrée de l’ile du château à Verdun sur le Doubs

L’ile du château est une prairie naturelle inondable présentant une grande diversité botanique et une faune variée (oiseaux, insectes, papillons etc.)



Découvrez avec nos experts, les plantes locales du moment.

Ils vous guideront, partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions.

Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend ! Et avec le soleil !