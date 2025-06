Espace de Rue et le chorégraphe Etienne Rochefort ont présenté ‘Tribu’ dans le cadre du Focus Cultures Urbaines

Avec pour danseurs Caroline Ceccarelli, Stann Guézennec et Constant Page, cette création, présentée la semaine dernière et qui a bénéficié également du soutien du Département de Saône-et-Loire, est une véritable surprise tant la danse qu’elle propose est puissante et mène à une réflexion sur la dynamique de corps qui se libèrent pour rejoindre le collectif, la tribu ; le rituel s’éprouvant dans la transe. On est séduit autant par la précision, le mouvement toujours très esthétique et l’endurance sportive de ces trois talents de la formation professionnelle danseur interprète hip hop ‘Espace de Rue’.

Une énergie communicative qui fait du bien !

SBR