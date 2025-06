BILLARD CLUB CHALONNAIS – L’équipe Chalonnaise de 3 Bandes rate le coche de la Finale de France Division 4 saison 2025

Ce week-end, avait lieu la demie-finale de France au mode de jeu des 3 Bandes en Division 4 à Chalon/saône.

L’équipe de Chalon/saône est composée du capitaine Jérôme RICHARD accompagné par Eric SOLER, Hubert MATHEZ, Franck CANNARD et François SERNA. Chalon/saône affrontera les équipes de Douai et Reims par matchs aller-retour. Les Chalonnais, champions de Bourgogne Franche Comté, sont loin d’être les favoris au regard de l’effectif ainsi que des résultats de la saison. Néanmoins, elle vendra chèrement sa peau à domicile.

Au premier tour, Douai bat Reims par 2 manches à 1 avec une moyenne générale de 0.484.

Au second tour, Chalon reçoit Douai et perd par 2 manches à 1 malgré une belle victoire d’Eric SOLER de 25 points contre 16 à son adversaire en 44 reprises, soit une moyenne générale de 0.568 et une meilleure série de 5 points. Dans le même temps, Hubert n’a pas eu le temps de mettre son en place face au joueur de Douai, issu de la Nationale 1 tandis que Jérôme RICHARD a longtemps tenu tête avant de de s’emporter contre son jeu sur des petits détails.

Au 3ème tour, Reims affronte Chalon et l’emporte par 2 manches à 1. En effet, notre capitaine Chalonnais Jérôme RICHARD gagne la partie facilement 25 points contre 8 en 43 reprises, soit une moyenne générale de 0.610 et une meilleure série de 3 points. Dans le même temps, Franck CANNARD perd logiquement face au nouveau Champion de France 3 Bandes en Nationale 2 tandis qu’Eric SOLER a subi la loi du rémois.

A l’issue des matchs aller, Douai occupe la 1ère place devant Reims et Chalon/saône. La logique est respectée mais rien n’est acquis cependant.

Les matchs retour débutent le lendemain. Ainsi, au 4ème tour, Reims affronte à nouveau Douai et l’emporte par 2 manches à 1 avec une moyenne générale de 0.626.

Au 5ème tour, Douai affronte Chalon et l’emporte par 2 manches à 1. Notons la victoire de Jérôme RICHARD par 25 points contre 22 en 63 reprises, soit une moyenne générale de 0.397 et une meilleure série de 2 points au terme d’une rencontre très serrée et nerveuse. Eric SOLER n’a pas pu résister face au talent d’Olivier SARDA et Hubert MATHEZ a subi logiquement face à un joueur habitué au haut niveau.

Au 6ème tour, Chalon affronte l’équipe de Reims et perd par 2 manches à 1. Notons la très belle victoire d’Hubert MATHEZ 25 points contre 4 à son adversaire en 38 reprises, soit une moyenne générale de 0.658 et une meilleure série de 4 points. Dans le même temps, Jérôme RICHARD a longtemps mené les débats avant de s’incliner en fin de partie pour 1 point tandis qu’Eric SOLER a longtemps fait jeu égal avec le Champion de France 2025 de 3 Bandes pour s’incliner finalement de 3 points

Par conséquent, Douai conforte sa 1ère place devant les équipes de Reims et Chalon au terme de belles rencontres dans une ambiance fair-play et se qualifie pour la Finale de France par équipes en Division 4.

Notre directrice de jeu, Magali RICHARD, remercie les joueurs sans oublier les arbitres, marqueurs et accompagnateurs sans qui rien ne serait possible d’organiser ces rencontres de haut niveau. Enfin, notre Président n’oublie pas tout le travail effectué par Magali RICHARD pendant ce week-end que ce soit pour l’organisation des rencontres, la saisie des résultats sans oublier la préparation des repas. A la fin de ce week-end, les équipes de Douai et Reims ont félicité chaleureusement l’équipe de Chalon/saône pour leur accueil ainsi que l’organisation de cette demie-finale de France malgré le cours délai imposé par la Fédération Française de Billard suite à une panne informatique.