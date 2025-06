La matériauthèque de Champforgeuil au coeur d'une journée dédiée à l'économie sociale et circulaire

L’Atelier bourguignon des Valoristes ouvrait ses portes pour accueillir partenaires du territoire et réunir deux mondes : les acteurs du réemploi (collectivités, Pôle territorial de coopération économique, entrepreneurs sociaux, maitre d’ouvrage, etc.) et les acteurs de l’insertion par l’activité économique (SIAE partenaires, France Travail, PLIE, etc.). L’occasion d’un grand élan de communication pour la matériauthèque, dont une clientèle régulière, bien qu’assez saisonnière, prend ses habitudes d’achat. Au programme également, la remise des OpenBadges, une reconnaissance des compétences informelles acquises par les salariés en parcours. « Leadership », « Autonomie », « L’indispensable » : le cahier des charges de chaque badge est construit avec les partenaires du territoire pour une résonnance la plus forte possible auprès du milieu employeur. Les applaudissements nourris pour chaque diplôme remis témoignent déjà de la valeur que lui accordent les équipes !

Témoignage des différents acteurs du réemploi, qui malgré les freins rencontrés ont une vraie volonté de construire un monde du bâtiment plus sain en réduisant les déchets et en réemployant des matériaux