Journée des armées - Chalon sur Saône au coeur d'un dispositif hors-norme vendredi et samedi

Trois ans après la dernière édition, les Journées Départementales des Armées reviennent en 2025, à Chalon-sur-Saône, pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de la solidarité.

Organisée par le Département de Saône-et-Loire en collaboration avec la Délégation Militaire Départementale, la Ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon, cette 4e édition se tiendra les 20 et 21 juin 2025, entre conférences, spectacle musical et démonstrations impressionnantes.

eux jours pour plonger au cœur du monde militaire

Vendredi 20 juin : une soirée d’ouverture dédiée à la réflexion et à la musique

Au Colisée de Chalon-sur-Saône, trois conférences abordant des thématiques majeures – le deuil et la blessure dans les Armées, les liens entre l’Armée et la jeunesse, ainsi que la guerre spatiale – seront proposées en présence de hautes personnalités militaires. La soirée se poursuivra avec un spectacle musical grandiose, réunissant 200 artistes et plusieurs formations prestigieuses, dont la Musique de la Légion étrangère.

Réservez vos places pour le concert en cliquant ici: https://www.helloasso.com/associations/ass-enscene/evenements/spectacle-des-armees-jda-2025

Samedi 21 juin : une journée immersive et accessible à tous

Dès 8h30, l’événement ouvrira ses portes au grand public, avec des animations tout au long de la journée :

– Cérémonie militaire et ouverture des stands,

– Présentation de matériels militaires et de 40 unités des forces armées,

– Démonstrations impressionnantes : chiens d’attaque, parachutage, assaut tactique, poser et décollage d’hélicoptères de combat, passage d’avions de chasse…

Avec près de 20 000 visiteurs attendus, ce sera l’occasion de découvrir les métiers de la Défense et de soutenir nos soldats, avec l’intégralité des bénéfices reversée au Comité d’Entraide Défense, venant en aide aux militaires blessés et aux familles endeuillées.

Une 4e édition qui s’inscrit dans un contexte national et international sur fond de fortes tensions, avec une guerre qui s’éternise en Ukraine et le conflit entre l'Iran et Israël. Et dans un contexte européen où plusieurs pays réévaluent leur politique de défense face à des menaces croissantes.

La Journée départementale des Armées est le moyen idéal de faire découvrir cet univers au plus grand nombre et de remercier ces femmes et ces hommes pour qui la mission principale est de servir leur pays. Les 20 et 21 juin 2025 s’annoncent intenses avec une nouvelle fois un grand programme d’animations pour petits et grands.