BNP Paribas célèbre La Fête du Cinéma en offrant 6 000 places à travers toute la France

Depuis 21 ans, BNP Paribas est partenaire de l’un des rendez-vous culturels les plus populaires de l’année, La Fête du Cinéma. Afin de célébrer cette fête comme il se doit, BNP Paribas offrira 5 000 places valables dans tous les cinémas en France, pour toutes les séances et tous les films à l’affiche durant La Fête du Cinéma. L’occasion de profiter d’un moment de cinéma en famille, en duo ou solo.

Pour participer, rendez-vous

sur le site welovecinema.bnpparibas avant le 27 juin

et tentez de remporter l’une des

5 000 places de cinéma !

1 000 spectateurs invités au Cinéma Pathé BNP Paribas !

À l’occasion de l’ouverture du cinéma Pathé BNP Paribas en avril dernier dans le 2ème arrondissement de Paris, BNP Paribas avait célébré les 1 000 premiers spectateurs en leur offrant une place de cinéma. Ce dispositif sera reconduit à l’occasion de La Fête du Cinéma : 1 000 places de cinéma seront à nouveau proposées aux cinéphiles de la capitale. Pour tenter de bénéficier d’une de ces places, rendez-vous sur le site ou l’application Pathé avec le code « WELOVEFETEDUCINE ».

Ouverture des réservations à partir du mardi 24 juin pour l’ensemble des séances de La Fête du Cinéma au Pathé BNP Paribas, du 29 juin au 2 juillet 2025.

Un clin d’œil à ce lieu emblématique qui illustre l’engagement de BNP Paribas à faire rayonner l’expérience en salle et rendre le cinéma accessible au plus grand nombre !

« Nous sommes très heureux d’accompagner pour la 21ème année consécutive La Fête du Cinéma. Une occasion de célébrer le cinéma dans toute la France en invitant le plus grand nombre à vivre de belles émotions en salle et de rappeler le soutien historique de BNP Paribas au cinéma depuis plus de 100 ans ! » Estelle Couty, Responsable des partenariats cinéma de BNP Paribas