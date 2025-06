Les maternelle de Romain Rolland ont eu le droit à une journée princes et princesses au château de Cormatin

Après avoir travaillé toute l'année sur le thème des métiers, les élèves de la maternelle Romain Rolland sont allés faire les princes et princesses (si si c'est un métier) au château de Cormatin.

Enfants et adultes étaient déguisés pour visiter le château, se balader dans le jardin et le potager et se perdre dans le labyrinthe !