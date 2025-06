Bénévoles, dirigeants et tireurs du Tir Sportif se mobilisent pour leur club.

La saison est terminée pour les tireurs du Tir Sportif de Chatenoy le Royal. La prochaine saison montre le bout de son nez ce qui nécessite, comme chaque année, de faire une bon nettoyage des locaux du club, une remise en état des installations que ce soient les pas-de-tirs ou les cibles du stand Guy Chapuis.

Pour se faire, et c’est la grande force du Tir Sportif, tireurs de tous âges et toutes disciplines de tir, dirigeants et bénévoles du club retroussent les manches et s’attellent à ce grand « nettoyage » annuel. Au total ce sont 65 bénévoles qui se sont répartis sur les 15 activités prévues pour ces travaux d’entretien.

On soude, on peint, on installe, on astique, on remplace, une véritable fourmilière, sans oublier le moment casse-croute en commun. Les Co-présidents Cécile Le Floch et Daniel Guillot étaient très fiers et très heureux de voir autant de bénévoles (Record battu) pour une journée travaux et avec quelques nouveaux.

il est donc tout à fait normal que notre site info-chalon.com fasse un clin d’oeil à cette association dynamique et aux résultats sportifs impressionnants et cerise sur le gâteau la sélection de trois tireurs pour les Mondiaux d’arbalète IR 900 qui auront lieu en Hongrie le mois prochain.



JC Reynaud