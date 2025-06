Une journée très festive au Bois Gourmand du Chalonnais

Un joli partenariat se concrétise du côté du Bois Gourmand du Chalonnais avec l'inauguration du sentier d'interprétation, en lien avec les jeunes du CFA de Saint-Marcel et ceux du service civique d'Unis-Cité. Tous étaient conviés à partager ce moment en présence de nombreux visiteurs, venus découvrir ce petit lieu hors du temps, au coeur des Près Saint Jean. Dessin sur plaques de bois, matériel pour les activités sensoriels, fiches d'identification des arbres ont été créés par les jeunes du service civique d'Unis-Cité sans oublier le buffet préparé avec les ressources locales.



Ce sentier donne une belle visibilité au jardin-forêt et permettra de multiplier les activités, les visiteurs et les partenariats pour le Bois Gourmand. Toute l'équipe tenait à remercier tous les acteurs du sentier mais aussi Laure Malaisé pour son implication dans ce projet et toutes les personnes présentes à l'inauguration.