Commémorer l’Appel du 18 juin pour honorer le choix du relèvement face à l’abandon

La Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 revêt toute son importance dans le contexte d’aujourd’hui ou le sens des mots Unité et par conséquence Solidarité, dans un esprit de Fraternité du peuple Français semble s’étioler au fil du temps pour laisser la place à une transformation radicale et souvent irrespectueuse d’un passé qui a ouvert les portes sur la Liberté.

C’est tout le sens de cet appel lancé par un homme qui a fait passer avant tout son devoir de citoyen français au service de la Patrie : la France. Plus que des mots vains et plats, ce fut pour Charles de Gaulle, un appel à l’unité, à la résistance devant l’envahisseur, devant des méfaits sanglants ayant pour cibles des innocents pour la plupart du temps, des exactions portées par des délations. Une période ou l’abattement lié à l’envahissement faisait que la France et les Français perdaient leur âme, son histoire riche, son esprit conquérant.

Un homme a su relever le défi de ce découragement et mobiliser dans le coeur de la France et des Français afin que la liberté de vivre en paix puisse revenir et pour chasser cet envahisseur, imposant ses lois et ses principes souvent barbares. En commémorant cet Appel c’est de nouveau se rappeler que la France doit rester la France. Qu’elle a son Histoire, ses principes, ses habitants même si la mixité de maintenant est plus développée qu’à l’époque, mais que tous se doivent respecter cette entité fondamentale qu’est le sol français et ses racines indestructibles.

Il a appartenu à Françoise Vaillant, conseillère départementale de lire ce message du 18 juin du Général de Gaulle et l’on ne peut pas rester sans émotion en pensant à cet homme, seul devant son micro et surtout face à son pays qui a osé lancé un tel Appel.

Le message de circonstance de Patricia Miralles, Ministre déléguée et chargée de la mémoire et des anciens combattants, lu par le Maire Vincent Bergeret, souligne le sens d’un tel message : « Dans les ruines on plante l’honneur. Dans l’ombre on sculpte l’avenir. Au grand jour on relève la tête. »

C’est ainsi que partout en France une armée sans uniforme s’est levée « Un peuple d’humbles et de forts, de femmes dans l’ombre, de jeunes aux regards ardents, d’anciens au pas discret qui tous avaient ce point commun : ils n’avaient pas renoncé pour répondre à cet appel lancé dans le silence et sui devint une onde, un souffle, une chaine humaine reliée par des liens invisibles que l’Histoire, elle, n’a jamais cesser d’écouter. »

Geste symbolique des dépôts de gerbes par Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal et Conseiller Départemental; de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale et de Jean-Marie Moutier et Daniel Courtitarat, de la FNACA, salué par la présence des élus du Conseil Municipal, par un représentant de la Gendarmerie Nationale et de membres d’associations. « Un geste qui ne serait rien sans transmission afin de porter cet héritage de clarté dans un monde incertain. »

JC Reynaud