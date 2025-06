Espace des Arts : ‘Nous / Les autres’, une exposition à voir jusqu’au 26 juillet

Avec cette exposition, le spectateur est happé par les œuvres de l’artiste plasticienne brésilienne, Drika Chagas, née à Belém do Pará. Profusion de couleurs et végétation luxuriante soulignent ses origines amazoniennes, mais aussi le thème de la féminité et de la spiritualité très présent tout comme les questions territoriales et ancestrales qui nous invitent à une réflexion autour des différentes formes de ‘Résister’. Ses fresques sont comme un cri emprunt de poésie, un espoir qui prend forme sous nos yeux grâce à ses pinceaux et bombes de peinture.

