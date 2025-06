Boules Lyonnaises vétérans de Sornay : L’équipe des ‘Barbarians’ (le Pat, le Gilou, la Marie, le Mammouth) termine invaincue et dans le top 2, La Salle remporte le concours.

A l’occasion de son anniversaire, la Marie a été fêtée comme il se doit !

C’est un concours quadrette vétérans très relevé qu’avait organisé le club de boules lyonnaises de Sornay le Mercredi 18 juin, sur toute la journée à partir de 9 h.

Dominique Monnot, Président ( 2ème à partir de la droite en compagnie de l'équipe de Préty et de la Marie), assisté de Jean Paul Carre (trésorier) et Patrick Morier (Trésorier adjoint) à la table de marque ainsi que tous les membres du club étaient plus que satisfaits pour ce concours 18 équipes quadrettes vétérans sur invitation de la société qui affichait complet.

Organisé avec deux parties en matinée et 1une partie l’après midi sur des temps bloqués de 1 h45, les équipes ont assuré le spectacle jusqu’au terme du concours devant un public venu nombreux.

Des joueurs concurrents venant du Jura (Poligny, Dole) et de la Saône-et-Loire : Cheminots (en photographie), Le Creusot, La Salle, Laives, ASPTT Mâcon, Sennecey-le-Grand, Préty, Crissey, Sornay, Les Cheminots, les Barbarians … se sont affrontés lors de parties acharnées.

Après trois parties effectuées par chaque équipe, le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux dix premiers du classement avec le traditionnel verre de l’amitié.

Résultat des chalonnais à ce concours

1er La Salle 3 parties gagnées + 39 points

2ème Barbarians 3 parties gagnée (13 à 6 contre Macon PTT, 11 à 0 contre Saint Germain du Plain et 11 à 3 contre Sornay, l’équipe composé de Patrick Mutin, Marie Thérèse Bertheau, Gilles Leureaud et Jean Philippe Blondet, termine avec + 35 points

3ème ASPTT Mâcon 2 parties Gagnées +32 points

4ème Préty 2 parties gagnées +30 points

5ème Tournus 2 parties gagnées +25 points

6ème Sennecey-le-Grand 2 parties gagnées +25 points

7ème Sornay Mixte 2 parties gagnées +21 points

8ème Saint Germain du Bois 2 parties gagnées + 21 points

E.C