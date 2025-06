Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : Venez découvrir ‘The Phoenix Family’ !

Ils sont chalonnais, de la même famille et passionnés de variétés françaises et internationales des années 70 à nos jours. Le clin d’oeil info chalon

Si vous passez dans la rue piétonne samedi soir, à l’occasion de la fête de la musique, vous trouverez au niveau de la boutique Yves Rocher, à partir de 20H30, le groupe ‘The Phoenix Family’. Pourquoi ce nom ? Parce que quelles que soient les épreuves, quand on est bien entouré, on finit souvent par renaître de ses cendres. Ce groupe composé de membres d’une même famille et qui a aussi d’autres cordes à son arc (le Cabaret) fait chanter et danser un public conquis.

A découvrir.

SBR- Photo transmise par 'The Phoenix Family' pour publication