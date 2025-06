Retour gagnant pour Opus 71 et les trois concerts donnés ce dernier week-end

Pour avoir entendu et écouter les auditeurs des trois concerts donnés par le choeur de chambre Opus 71, tous sont unanimes sur la qualité et la performance réalisée.

Trois concerts qui ont été ouvert par le choeur Opus 71 sous la direction de Christian Garneret avec « Alma Dei creatoris », une oeuvre de Mozart composée en 1777 . Cinq minutes de bonheur !

Interprétée la Grande Messe en UT mineur de W.A. Mozart a un tel niveau est la preuve évidente d’un travail important de la part du Choeur Opus 71 que dirige Christian Garneret, mais aussi des musiciens de la Chambre Symphonique Bourgogne Franche-Comté Auvergne Rhône Alpes sous la direction d’un chef qui a fait l’unanimité en la personne de Loïc Emmelin.

Tout cet ensemble ponctué par les quatre solistes invités à ces concerts : Marie-José Matar, soprane; Anna Hattermann, soprane; René Covarrubias, ténor et Auguste Truel, basse, le public a montré son enthousiasme et les applaudissements répétés en ont été la preuve, que ce soit à Tournus en l’abbatiale St Philibert le vendredi 13 juin; à Chalon sur Saône en l’église St Cosme le samedi 14 juin ou à Beaune en la basilique Notre Dame le dimanche 15 juin 2025.

Un grand succès à chaque concert et des nefs d’église remplies ce qui est encourageant pour les organisateurs et valorisant pour celles et ceux qui ont interprétées cette oeuvre magistrale de Mozart.

Les prochains concerts d'Opus 71 seront à Tournus le vendredi 7 novembre, à Chalon le samedi 8 novembre à la cathédrale Saint-Vincent vraisemblablement et à Beaune le dimanche 9 novembre. Il sera donné le Stabat Mater de Dvorak, en version avec piano.

Concerts de La Chambre Symphonique le 10 août à Cluny, pour la clôture des Grandes Heures de Cluny avec un programme Ravel (le Boléro) et Prokoviev.

info-chalon.com tenait à faire un petit retour en photos sur un tel évènement musical qui ne laisse pas insensible dans son écoute et laisse présager de prochains concerts de valeur dont notre site se fera un plaisir de soutenir en leurs temps. Que la belle musique est belle !

JC Reynaud

Certaines photos ont été fournies par les organistaeurs et nous les remerçions